Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 2 bin 67 turist geldi.

Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2", Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

Rodos Adası'ndan gelen ve bu sezon ilçeye dördüncü seferini yaptığı belirtilen kruvaziyerde, çoğunluğu İngiliz bin 905 yolcu ile 755 personel bulunduğu bildirildi.

İlçeye bu yıl ilk seferini yapan Malta bayraklı 112 metre uzunluğundaki "Star Flyer" de ise çoğunluğu ABD ve Alman uyruklu 162 yolcu ile 76 personelin bulunduğu ifade edildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistlerden bazıları, Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi.

Akşam saatlerine kadar ilçede kalacak gemilerden "Star Flyer"in Dalyan'a, "Marella Discovery 2"nin de Girit Adası'na hareket edeceği belirtildi.

