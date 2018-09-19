Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile 2 bin 33 turist geldi.
Malta Bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Girit Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 33 yolcu ile 792 personel olduğu bildirildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Tekneyle günlük tura çıkanların yanı sıra ilçe merkezini gezip tarihi yerleri ziyaret edenler hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir grup turist ise şehir turuna çıktı.
Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistlerden bazıları, Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi.
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