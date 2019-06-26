FİNANS

Bodrum'da turist yoğunluğu

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala: - "İlçede İngiliz, Rus, Ukrayna, Almanya, Belçika ve Fransız uyruklu misafirler ağırlıkta. Geçen yıla göre turist sayıları daha iyi. Gelişmeler tamamen olumlu olarak devam ediyor"

ALİ BALLI - Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'da, yerli ve yabancı turist sayısında yoğunluk yaşanıyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da bulunan İstanbullu seçmenin, seçim zamanında büyük bir bölümünün oy kullanmak için ilçeden ayrıldığını söyledi.

Yapılan seçimin ardından yeniden geri dönüşlerin başladığını ifade eden Kavala, "İstanbul'dan her gün akın akın Bodrum'a insanlar gelmeye başladı" dedi.

Bodrum'da yabancı turist sayısında iyi bir artış gözlemlendiğini belirten Kavala, "İlçede İngiliz, Rus, Ukrayna, Almanya, Belçika ve Fransız uyruklu misafirler ağırlıkta. Diğer ülkelerden de var ancak sayısı en çok olan yabancı vatandaşlar bu ülkelerden. Geçen yıla göre turist sayıları daha iyi. Gelişmeler tamamen olumlu olarak devam ediyor" diye konuştu.

Bodrum'un diğer turizm yörelerinden bir çok farkı bulunduğuna dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu:

"Bodrum'un yapısal farklılıkları vardır, yolları açısından farklılıkları vardır, insan yapısı anlamında farklılıkları vardır. Şu anda ilçeye gelen yabancıların çoğunun 30-40 yıl önce de geldikleri ve halen gelmeye devam ettikleri görülmektedir. Gelenler, Bodrum'da eğlenceyi de dinlenceyi de yaşayabilmektedir. Tamamen özgürdür ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaktadır. Güvenlik açısından da bir sıkıntı yoktur. Turistler Bodrum'da şehir havasında değil, bir kasaba havasında tatil yapmaktadır. Dikine yapılaşma yoktur. İnşallah bundan sonra da olmayacaktır."

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BODER Bodrum muğla Orhan Kavala Sahil turist turizm

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