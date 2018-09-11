BoE Başkanı Carney'nin görev süresi uzatıldı

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney’nin görev süresi uzatıldı.
İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, yaptığı açıklamada, BoE Başkanı Carney’nin görev süresinin 7 ay daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Hammond, Carney’nin görev süresinin uzatılmasının İngiltere’nin AB’den çıkış (Brexit) sürecinin yönetilmesine katkıda bulunacağını kaydetti.
7 aylık uzatma ile Carney’nin görev süresi, 2020'nin ocak ayı sonunda dolacak.
Kanada vatandaşı olan Carney, Mervyn King’in ardından, 2013 yılında göreve gelmişti.
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