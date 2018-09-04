FİNANS

BoE Başkanı Carney'nin görev süresi uzayabilir

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 20:43 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney: "(İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci) Sürecin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini desteklemek ve İngiltere Merkez Bankası'nda efektif geçişi sağlamak için gereken her şeyi yapmaya hazırım"

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin düzgün bir şekilde yürütülmesine destek olmak için görev süresinin uzatılmasına olumlu baktığı mesajını verdi.

Gelecek yıl haziran ayında görev süresi sona erecek olan BoE Başkanı Mark Carney, İngiliz parlamentosunda vekillerden oluşan komitenin sorularına yanıtlarken, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin, "Sürecin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini desteklemek ve İngiltere Merkez Bankası'nda efektif geçişi sağlamak için gereken her şeyi yapmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Başkanlık görevine 2013 yılında getirilen Carney'nin, beş yıl görevde kalması planlanıyordu. Fakat İngiliz hükümeti, 2016 yılının ekim ayında Carney'nin görev süresini 2019 yılının ortasına kadar uzatılması yönünde karar almıştı.

Hali hazırda İngiliz basınında Carney'nin başkanlık görevinin 2020 yılına kadar uzatılabileceği öne sürülüyor.

Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin olarak İngiliz hükümetinden bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Görev ingiltere İngiltere Merkez Bankası Londra Mark Carney

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