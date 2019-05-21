BoE/Broadbent: Anlaşmasız Brexit yatırım iptallerine yol açar

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılması durumunda, yatırım iptallerinin yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Broadbent yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ta şirketlerin belirsizlik nedeniyle askıya almış oldukları yatırım projelerini, anlaşmasız Brexit durumunda iptal edebileceklerini vurguladı ve ekledi:

"Yatırımlar için en iyisinin, neye mal olursa olsun anlayışıyla, belirsizliğin olanaklı olduğu ölçüde çabuk bir şekilde ortadan kaldırılması temelli bir yaklaşımda bulunmak yanlış olur."

