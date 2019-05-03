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BoE/Broadbent: Piyasalar faiz indirimi beklentisinden vazgeçti

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, yatırımcıların son altı ay içinde borçlanma maliyetlerine ilişkin algılanan gidişatı yataylaştırdığını söyledi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, yatırımcıların son altı ay içinde borçlanma maliyetlerine ilişkin algılanan gidişatı yataylaştırdığını söyledi.
Broadbent, BBC'ye verdiği demeçte, piyasaların gösterge faiz oranındaki bir artıştan ancak neredeyse üç yıl sonra yüzde birin çeyreği kadar bir artışla fiyatlandırma yaptığını belirtti. BoE Perşembe günü faiz oranını yüzde 0.75'te sabit tutmuştu.
Broadbent, büyüme dahil olmak üzere, yerel makroekonomik göstergelerin öngörülmesindeki iyileşmeyi, azalan faiz oranlarındaki beklentilere bağlanabileceğini söyledi ve ekledi, “Bunu durumu dramatik olarak görmüyorum. Faiz oranları yükseldiklerinde, yükselişlerinin sınırlı ve kademeli olmasını bekliyoruz.”
Broadbent, başkanın görev süresi Ocak ayında sona erdiğinde görevi BoE Başkanı Mark Carney'den devralmak için başvuru yapıp yapmamak konusunda karar vermediğini söyledi. Sermaye harcamaları durgunluk dışında ilk kez çeyrek dönemden sonra çeyreklikten beri azaldığını vurguladı ve ve Brexit belirsizliklerine işaret etti.

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