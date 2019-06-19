FİNANS

Boehringer Ingelheim ve Gubra’dan obeziteye karşı iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Boehringer Ingelheim ve Gubra, pek çok hastalık ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin başta gelen nedenlerinden biri olan obeziteye karşı ikinci kez iş birliği yaptıklarını ve ruhsat sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu.

İstanbul, 19 Haziran (DHA) - Boehringer Ingelheim ve Gubra, pek çok hastalık ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin başta gelen nedenlerinden biri olan obeziteye karşı ikinci kez iş birliği yaptıklarını ve ruhsat sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu.
Boehringer Ingelheim ve Gubra arasındaki bu ikinci ortak Ar-Ge programı, ilk iş birliğinin başladığı 2017 yılından bu yana obezite araştırmasında atılan adımların daha ileri bir seviyeye taşımayı ve obezite hastalarına yeni tedavi seçenekleri amaçlarken, Boehringer Ingelheim aynı zamanda Kardiyometabolik hastalıkların tedavilerinde bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.
İş birliği, Gubra’nın terapötik peptitlerin tasarımı, sentezi, farmasötik nitelikleri ve in vivo testleri alanındaki köklü uzmanlığı ile Boehringer Ingelheim’in kardiyometabolik hastalıklarda yenilikçi ilaçların Ar-Ge’sindeki uzmanlığını bir araya getirerek obezite ve beraberinde görülen hastalıkların tedavisi için yeni peptit poliagonistleri geliştirilmesi hedefliyor.
Boehringer Ingelheim Keşif Araştırmaları Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Clive R. Wood, “Bu programların, obezite hastalarına çok ihtiyaç duydukları yeni tedavi seçeneklerini sunmamıza yardımcı olacağını umuyorum” dedi.
Gubra CEO'su Henrik Blou , Boehringer Ingelheim ile ilk iş birliğinin her iki şirketin güçlü yanlarının birbirini iyi bir şekilde bütünlediğini ortaya koyduğunu belirterek, “Bu yeni araştırma programı için güçlerimizi birleştirmek ve obezite tedavisini bir üst seviyeye çıkararak dünyanın her yanındaki hastalara yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

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