FİNANS

Boeing 737 MAX için bir yazılım güncellemesi duyurdu

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 21:09 | Son Güncelleme

ABD'li firma, 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını açıkladı - Boeing Ticari Uçaklar Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Sinnett: - "Güncelleme analiz, laboratuvar testi ve simülatör doğrulamasından geçti. Ayrıca uçuş sırasında sertifikalandırma testi için Federal Havacılık İdaresi temsilcileriyle birlikte iki test uçuşu gerçekleştirildi" - "21 gün süren pilot eğitimine de ilgili güncelleme yansıtıldı. Onaylanmasının ardından güncellemeye tüm 737 MAX pilotlarınca erişilebilecek"

İSTANBUL (AA) - ABD'li uçak üreticisi Boeing firması, 737 MAX tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için bir güncelleme duyurdu.

Boeing Ticari Uçaklar Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Sinnett, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği telekonferansta, 737 MAX tipi uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıkladı.

Sinnett, manuel uçuş sırasında uçağın flapları açıkken ve yüksek hücum açısında devreye girmek üzere tasarlanan MCAS yazılımının analiz, laboratuvar testi ve simülatör doğrulamasından geçtiğini belirtirken, güncellemenin ayrıca uçuş sırasında sertifikalandırma testi için Federal Havacılık İdaresi (FAA) temsilcileriyle birlikte iki test uçuşunun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güncelleme ile birlikte ek güvenlik katmanlarını da açıklayan Sinnett, "Uçuş kontrol sistemi, bundan böyle iki hücum açısı sensörünün girdilerini karşılaştıracaktır. Flaplar kapalı olduğu halde sensörler arasındaki uyuşmazlık 5,5 derece veya daha fazlaysa, MCAS devreye girmeyecektir. Uçuş güvertesindeki bir gösterge pilotları duruma dair bilgilendirecektir." ifadelerini kullandı.

MCAS'ın normal olmayan koşullarda devreye girmesi halinde her yüksek hücum açısı durumunda yalnızca bir girdi sağlanacağını kaydeden Sinnett, "MCAS’ın birden fazla girdi sağlayacağı bilinen veya öngörülen başarısızlık koşulları mevcut değildir." diye konuştu.

Güncellemelerin anormal uçuş koşullarında mürettebatın iş yükünü azaltacağını öne süren Sinnett, "MCAS, hiçbir zaman pilotun kolu geri çekmesiyle tersine çevirebileceğinden fazla dengeleme girdisi sağlamayacaktır. Pilotların her zaman MCAS’ın etkisini geçersiz kılarak uçağı manuel olarak kontrol etme yetisi bulunacaktır." dedi.

Sinnett, firmanın 21 gün süren pilot eğitimine de ilgili güncellemenin yansıtıldığını söylerken, onaylanmasının ardından güncellemeye tüm 737 MAX pilotlarınca erişilebileceğini ifade etti.

- Tazminatlar yolda

Boeing 737 MAX-8 tipi uçakların 5 ay içerisinde Endonezya ve Etiyopya'da iki kazaya karışması üzerine aralarında Türkiye, ABD, Rusya ve İran'ın da bulunduğu pek çok ülke hava sahalarını 737 MAX-8 ve 737 MAX-9 tipi uçaklara kapatmıştı.

ABD'de hakkında soruşturma da başlatılan Boeing konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yapmış, uçuşların durdurulmasının yerinde bir karar olduğunu ve güvenliği artırmak için bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

Norwegian Air havayolu firması Boeing'e hava sahalarının kapatılması sonrası uçuş iptalleri gerçekleştirmek zorunda kaldığı için tazminat davası açacağını duyururken diğer hava yolu firmalarının da benzer bir yol izlemesi bekleniyor.

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