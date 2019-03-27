Boeing 737 MAX için bir yazılım güncellemesi duyurdu

İSTANBUL (AA) - ABD'li uçak üreticisi Boeing firması, 737 MAX tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için bir güncelleme duyurdu.

Boeing Ticari Uçaklar Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Sinnett, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği telekonferansta, 737 MAX tipi uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıkladı.

Sinnett, manuel uçuş sırasında uçağın flapları açıkken ve yüksek hücum açısında devreye girmek üzere tasarlanan MCAS yazılımının analiz, laboratuvar testi ve simülatör doğrulamasından geçtiğini belirtirken, güncellemenin ayrıca uçuş sırasında sertifikalandırma testi için Federal Havacılık İdaresi (FAA) temsilcileriyle birlikte iki test uçuşunun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güncelleme ile birlikte ek güvenlik katmanlarını da açıklayan Sinnett, "Uçuş kontrol sistemi, bundan böyle iki hücum açısı sensörünün girdilerini karşılaştıracaktır. Flaplar kapalı olduğu halde sensörler arasındaki uyuşmazlık 5,5 derece veya daha fazlaysa, MCAS devreye girmeyecektir. Uçuş güvertesindeki bir gösterge pilotları duruma dair bilgilendirecektir." ifadelerini kullandı.