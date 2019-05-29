Boeing 737 MAX'in emniyeti ABD'deki toplantıda ele alındı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarla gündeme gelen Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuşlarının tekrar açılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) aldığı bilgiye göre, Boeing 737 MAX tipi uçakların, Endonezya (Lion Air) ve Etiyopya'daki (Etiyopya Hava Yolları) ölümlü kazaların ardından durdurulan uçuşlarının tekrar başlatılması amacıyla yapılan çalışma ve alınan önlemler, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafında Fort Worth kentinde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantıya, aralarında Fransa, Almanya, Singapur, Brezilya, Çin, Hong Kong, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore, Endonezya, Hindistan, Japonya ve Kanada'nın da bulunduğu 31 ülkenin yanı sıra ICAO ve EASA gibi uluslararası kuruluşların temsilcileriyle uzman personel katıldı.

Toplantıda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın başkanlığındaki 4 kişilik teknik ekip temsil etti.

Uçuş durdurma kararına esas teşkil eden kazaların tahkikat çalışmalarından edinilen bilgilerin değerlendirildiği toplantıda, ilk kazanın ardından yayınlanan acil uçuşa elverişlilik direktifinin uygulanma durumuyla özellikle bu tip uçaklara konulan ve MCAS olarak bilinen Manevra Kabiliyeti Geliştirme Sistemi'ndeki yazılım güncellemeleri ele alındı.