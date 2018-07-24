Boeing: Gelecek 20 yılda 790 bin pilota gereksinim olacak

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, gelecek 20 yıl için pilot talebini, bugünkü işgücünün iki katı olan 790 bin olarak öngördü.
Bu öngörü, Boeing'in bugün yayınladığı, "2018 Pilot ve Teknisyen Görünümü Raporu"nun dokuz yıllık tarihinde yapılan en yüksek tahmin olarak ön plana çıktı.
Teknisyen ihtiyacı için tahminini 648 binden 622 bine indiren Boeing, kabin personeli talebi için tahminini 839 binden 858 bine yükseltti. Boeing raporunda, iş jetleri ve sivil helikopter sektörü dikkate alındığında 155 bin pilot, 132 bin teknisyen ve 32 bin kabin personeline daha gereksinim olacağı da belirtildi.
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