Boeing, İranlı havayolu şirketleriyle anlaşmaları iptal etti

WASHINGTON (AA) - Amerikalı uçak üreticisi Boeing'in ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları nedeniyle İranlı havayollarıyla yaptıkları anlaşmaları iptal ettiği ve hiçbir teslimat yapmayacağı bildirildi.

Boeing yetkilisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Boeing'in İranlı havayolu şirketleriyle yaptığı milyarca dolarlık anlaşmanın iptal edildiğini ifade etti.

İran’la imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) ardından yapılan anlaşmalar çerçevesinde şu ana kadar hiçbir teslimatın yapılmadığını vurgulayan yetkili, "İran'a şimdiye kadar hiç uçak teslim etmedik ve artık lisansımız olmadığı için edemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Boeing, yaklaşık 40 yıl süren ambargo nedeniyle ABD'den yolcu uçağı ve uçak yedek parçası satın alamayan İran'la Aralık 2016'da 16,6 milyar dolar ve Nisan 2017'de 3 milyar dolarlık iki anlaşma yapmıştı.

Boeing'in anlaşmaları iptal etmesine, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay KOEP'ten çekilme kararı alması ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıklaması neden oldu.