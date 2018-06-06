FİNANS

Boeing, İranlı havayolu şirketleriyle anlaşmaları iptal etti

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 21:16 | Son Güncelleme

Şirketin, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları nedeniyle İranlı havayollarıyla yaptıkları milyarca dolarlık anlaşmaları iptal ettiği bildirildi

WASHINGTON (AA) - Amerikalı uçak üreticisi Boeing'in ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları nedeniyle İranlı havayollarıyla yaptıkları anlaşmaları iptal ettiği ve hiçbir teslimat yapmayacağı bildirildi.

Boeing yetkilisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Boeing'in İranlı havayolu şirketleriyle yaptığı milyarca dolarlık anlaşmanın iptal edildiğini ifade etti.

İran’la imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) ardından yapılan anlaşmalar çerçevesinde şu ana kadar hiçbir teslimatın yapılmadığını vurgulayan yetkili, "İran'a şimdiye kadar hiç uçak teslim etmedik ve artık lisansımız olmadığı için edemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Boeing, yaklaşık 40 yıl süren ambargo nedeniyle ABD'den yolcu uçağı ve uçak yedek parçası satın alamayan İran'la Aralık 2016'da 16,6 milyar dolar ve Nisan 2017'de 3 milyar dolarlık iki anlaşma yapmıştı.

Boeing'in anlaşmaları iptal etmesine, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay KOEP'ten çekilme kararı alması ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıklaması neden oldu.

İran, ayrıca Fransız uçak üreticisi Airbus ile yaklaşık 20 milyar dolar karşılığında 100 uçak için anlaşma yapmıştı. Şu ana kadar İranAir'e 3 yolcu uçağının teslimatını yapan Airbus'ın ABD'nin yaptırımları yaz sonunda devreye girmeden daha fazla teslimat yapmaya çalıştığı basına yansımıştı.

İran'da havayolu şirketlerinin ambargo nedeniyle uçak filosu yenileyememesinin son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Airbus Boeing iran nükleer anlaşma yaptırım

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