Boeing: Şu anda operatörler için teknik bir rehber güncellemesi yok

Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Mart (DHA) - ABD havacılık şirketi Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin bazı ülkelerin aldığı hava sahalarını Boeing 737-8 MAX modeline kapatma kararını anlayışla karşıladığı ancak ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kurallarına göre ek bir işlem yapması gerekmediğinden, şirketin müşterileri ve operatörlerine güncellenmiş teknik rehberlik hizmeti verilmeyeceğini duyurdu. Boeing'in açıklamasında, “Düzenleyici kurumların ve müşterilerin iç pazarlarını korumak için bazı kararlar almak zorunda olduklarını anlayışla karşılıyoruz. Kendi filolarını güvenli bir şekilde taşımak veya hizmet verebilmek için ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına tüm düzenleyici kurumlar ve müşterilerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Federal Havacılık İdaresi kurallarına göre şu anda başka bir işlem yapma zorunluluğu olmaması sebebiyle güncellenmiş bir teknik rehberlik hizmeti verilmeyecek" denildi. Birleşik Krallık, Singapur, Çin ve Avustralya ardından bu modeli hava sahasından yasaklayan son ülke oldu. Pazar günü, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Nairobi seferini yapan Etiyopya Havayolları'na ait3 Boeing 737-8 MAX'in kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesiyle 157 kişi hayatını kaybetmişti.

