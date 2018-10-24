Boeing yeni nesil uçaklar için Türkiye'den alımlarını artıracak

MUSTAFA ÇALKAYA - Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Boeing'in yeni nesil ticari uçaklarının en az bir parçasının Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Türkiye'deki güncel yıllık satın alma hacmimiz 160 milyon dolar, bu miktarı artırmak konusunda kararlıyız." dedi.

Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılım gösterdikleri 4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinin, Boeing'in Türkiye'deki tedarikçilerinin kapasiteleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olduğunu, şirketlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Boeing'in Türk havacılık sanayisiyle ticari ve askeri havacılık programları alanında ulusal kapasiteyi artırmak ve sürdürülebilir yüksek değerli iş imkanları sağlamak için iş birliği yaptığına dikkati çeken Sargın, 1945'te DC-3/C-47 uçaklarının Türk Hava Yollarına (THY) teslimatından bu yana Boeing'in Türkiye ile sağlam bir ilişkisi olduğunu kaydetti.

Boeing'in tüm yeni nesil ticari uçaklarının en az bir parçasının Türkiye'de üretildiğine vurgu yapan Sargın, "Bu durum hem Boeing hem de Türkiye için bir gurur kaynağı. Türkiye'deki güncel yıllık satın alma hacmimiz 160 milyon dolar, bu miktarı artırmak konusunda kararlıyız. Ayrıca küresel tedarik zincirine giren Türk tedarikçilerin sayısını, geçtiğimiz yıl başlattığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı ile önümüzdeki yıllarda artırmak için de kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.