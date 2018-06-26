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Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü yapay öğrenme yaz okulu başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi doktora öğrencisiyken 2013 yılında yaşakını yitiren İsmail Arı'nın adının verildiği "Boğaz’da Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu 2018" adlı lisansüstü yaz okulu 2-5 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak.

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü yapay öğrenme yaz okulu başlıyor

Deniz Tok / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Boğaziçi Üniversitesi doktora öğrencisiyken 2013 yılında yaşakını yitiren İsmail Arı'nın adının verildiği "Boğaz’da Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu 2018" adlı lisansüstü yaz okulu 2-5 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak.
İlki 2016 yılında ODTÜ’de bilgisayarla görme ve derin öğrenme teması ile ikincisi de 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde robotik ve yapay öğrenme odaklı olarak düzenlenen yaz okullarının üçüncüsünün temaları; biyoenformatik, doğal dil ve konuşma işlemede yapay öğrenme olarak belirlendi.
Dört gün sürecek yaz okulunda; biyoenformatik sinyal işleme, yapay öğrenme ile gen keşfi, yapay öğrenme ile hastalık tahmini, Türkçe için doğal dil ve konuşma işleme, diyalog sistemleri, bilgisayar aracılığıyla çeviri, yapay öğrenme, derin sinir ağları ile öğrenme ve büyük veriyle öğrenme gibi konular ele alınacak.
Yapay Öğrenme Yaz Okulu’na yurt içi ve yurt dışından alanında uzman onlarca eğitmen katılacak.Araştırmacılar duyurulan alanlarda seminerler verecek.
Tez öğrencileri araştırmalarını ve tez çalışmalarını birer poster halinde paylaşarak görüş alışverişinde bulunma olanağı bulacak.Akademik bilgileri sunan konuşmaları, araştırmacı endüstriyel kuruluşların tanıtımları izleyecek.
Yaz okulunun düzenleme kurulunda Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Sankur ve Prof. Dr. Murat Saraçlar, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Ali Taylan Cemgil ve Doç. Dr. Arzucan Özgür bulunuyor.
Etkinliğin sponsorları: IBM, Sestek, Vispera, Netaş, Yapı Kredi Teknoloji, Tüpraş, Vestel, Borusan Lojistik, sahibinden.com, Softtech, Idea Teknoloji ve Huawei. Ayrıca yaz okulunda, Softbank Robotics firmasının IBM'in yapay zeka platformu Watson ile güçlendirilen robotu Pepper da katılımcılarla interaktif Türkçe diyalog kuracak.
“Boğaz'da Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu 2018” hakkında detaylı bilgiye ttp://byoyo.cmpe.boun.edu.tr/ adresinden ulaşılabiliyor. (Fotoğraflı)

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü yapay öğrenme yaz okulu başlıyor

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