Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nda

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliğine atandı.

Eskişehir doğumlu olan, Prof. Dr. Mehmed Özkan, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü onur derecesiyle tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ABD’de, Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde sürdürdü. Akıllı Robotlar ve Robotik Cerrahi alanlarında yüksek lisans (88) ve doktora (91) çalışmalarını tamamladı.

2005-2012 yılları arasında TÜBİTAK-TEYDEB-ELOTEG Yürütme Komitesi üyesi olan Özkan, 2012-2015 yılları arasında TÜBİTAK TEYDEB-TEMEG yürütme kurulu üyeliği yaptı. 2012-15 arası Avrupa Komisyonu FP7 ve H2020 programları kapsamında Robotik alanında proje değerlendirme komisyonlarında görev aldı.

2015-16’da Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İstanbul Çalışma Gurubu temsilcisi, 2012-2016 Türk Patent Enstitüsü Marmara Bölge Koordinatörü görevlerini yürüten Özkan, 2017 yılında TÜBA üyesi oldu.

1995 ile 2016 arasında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı; 2012-16 Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji ve İnovasyondan sorumlu Rektör Danışmanlığı, 2016 Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yapan Özkan, 2016’dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak akademik görevine devam ediyor.

Özkan, Rektörlük göreviyle ilişkili olarak aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı.



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