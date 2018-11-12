İstanbul,12 Kasım (DHA) - THE Dünya Üniversiteleri 2019 Sanat ve Beşerî Bilimler Sıralaması (Times Higher Education World University Rankings) sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi bu yıl Türkiye’den 251-300 bandında yer alan tek üniversite oldu.

Türkiye’den 5 üniversitenin yer alabildiği akademik ölçümlemede Boğaziçi Üniversitesi ilk sırada yer alırken; sıralamada sanat, performans sanatları, tarih, dilbilimleri, felsefe, arkeoloji ve -mimarlık konuları değerlendirildi.

Öğretim (yüzde 30), Araştırma (yüzde 30), Akademik Makalelere Yapılan Atıflar (yüzde 30), Endüstri Çıktıları (yüzde 2.5) ve Uluslararası Görünüm (yüzde 7.5) kriterleri temel olmak üzere yükseköğretim kurumlarının değerlendirildiği sıralamada bu yıl Sanat ve Beşerî Bilimler alanında dünya genelinde 560 enstitü ve üniversite değerlendirmeye alındı. (Fotoğraflı)

