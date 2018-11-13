Boğaziçi Üniversitesi teknoparkı BÜDOTEK için başvuru süreci başladı

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü araştırma birikimini sanayi ile buluşturacak yeni teknoparkı BÜDOTEK için başvuru süreci başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, 21 bin m2 kapalı alana sahip olan Teknopark’ta şirketlerin kiralayabileceği 8 bin metrekare alanın bulunduğunu belirterek, Teknopark’ın Boğaziçi Üniversitesi’nin sanayi ile ilişkilerini bir adım daha öteye taşımak adına önemli bir açılım olduğunu söyledi ve ekledi:

“Üniversitemizin bu bölgeye kuracağı Teknopark ile bölge içindeki sanayicilerle iş birliğini başlatmak çok kolay olacak zira burada pek çok ulusal ve uluslararası firma yer alıyor. Büyük şirketlerin az bir kısmının AR-GE merkezleri bulunuyor. Büyük, küçük ve orta ölçekli başarılı şirketlerin somut AR-GE ihtiyaçları var.

“Tüm bunların yanı sıra, önemli bir yan sanayi mevcut. Sanayi- üniversite iş birliğini tam anlamıyla yaşayacağımız, birlikte çalışacağımız bir ekosistem kurmak için son derece elverişli bir ortam söz konusu.

“Burada fikirden ürüne giden süreçte prototipleme, fikrin altyapısı gibi konularda ihtiyaç duyduğumuz her şey elimizin altında olacak. Dudullu’da sanayi ile iç içe, sanayinin altyapısını, laboratuvarlarını, atölyelerini kullanarak iş yapma imkânı ortaya çıkacak”.

Herhangi bir bilimsel çalışmanın veya fikrin ürüne hızlı bir şekilde dönüşmesi için uygun bir ekosistem yarattıklarını söyleyen Prof. Özkan, Dudullu OSB’nin İstanbul’un en merkezi noktalarından birinde,gelişmiş bir sanayi bölgesi olarak önemli bir ‘’hub’’ oluşturduğunu ifade ederek Boğaziçi Üniversitesi’nin bir araştırma üniversitesi olarak bu ekosisteme önemli katkılar sağlayacağını; aynı zamanda gelişmiş bir sanayi bölgesi içinde yer almanın avantajlarından yararlanarak otomotiv, mekanik, robotik, sanayi kimyası gibi alanlar başta olmak üzere fikirden ürüne giden süreçte önemli çıktılara ulaşılacağını belirtti. (Fotoğraflı)

