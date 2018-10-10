FİNANS

Boğaziçi Üniversitesi ve TÜSAİD'dan "21. Yüzyılda Doğu Asya" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi ve TÜSİAD Dış Politika Forumu’nun 26 Ekim’de düzenlenecek “21.  Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi” başlıklı toplantıda Asya ülkelerinin ekonomik, politik ve kültürel açıdan tarihsel gelişimleri, jeopolitik vizyonlarına ilişkin gelecek öngörüleri, hem ABD ve Batı dünyasıyla; hem de Çin ve Rusya ile ilişkileri konuşulacak.

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Boğaziçi Üniversitesi ve TÜSİAD Dış Politika Forumu’nun 26 Ekim’de düzenlenecek “21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi” başlıklı toplantıda Asya ülkelerinin ekonomik, politik ve kültürel açıdan tarihsel gelişimleri, jeopolitik vizyonlarına ilişkin gelecek öngörüleri, hem ABD ve Batı dünyasıyla; hem de Çin ve Rusya ile ilişkileri konuşulacak.
Dış Politika Forumu Direktörü Prof. Dr. Hakan Yılmaz’ın yönetimindeki toplantıya Japonya tarihi alanında uzman, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi’nin kurucusu, akademik koordinatörü ve Tarih bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Asya ekonomileri ve Asya-Pasifik’te uluslararası ilişkiler konularında çalışan, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) uzman araştırmacısı ve Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi’nde öğretim üyesi Dr. Altay Atlı ve Modern Doğu Asya tarihi, Kore-ABD ilişkileri ve Amerikan diplomasi tarihi konularında uzman araştırmacı olarak çalışan, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi öğretim üyesi Dr. Hyun Woong Hong konuk konuşmacı olarak yer alacak.
Toplantıda ayrıca, Prof. Dr. Selçuk Esenbel’in Dış Politika Forumu için hazırladığı “Değişen Dünya Düzeni Işığında Japonya ve Güney Kore’nin 21. Yüzyılda Jeopolitik Vizyonları ve Dış Politikaları” başlıklı raporun sunumu gerçekleştirilecek.

PARTNERNişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...Nişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...
Türkçe konuşan girişimciler Çorlu'daTürkçe konuşan girişimciler Çorlu'da
Arda: Kira artışlarının TÜFE bazlı olması kiracının lehineArda: Kira artışlarının TÜFE bazlı olması kiracının lehine
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahmi M. Koç: İtibarı elde etmek uzun seneler ister, ama bir günde de kaybedilebilir

Rahmi M. Koç: İtibarı elde etmek uzun seneler ister, ama bir günde de kaybedilebilir

Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları

IAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttı

IAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttı

Van'a 7 milyon lira yatırımla gömlek fabrikası açıldı

Van'a 7 milyon lira yatırımla gömlek fabrikası açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.