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Boğaziçi ve Cambridge'den "yosun biyoteknolojisi" işbirliği

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 17:00 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr.

İstanbul, 30 Mayıs (DHA) - Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu’nun kurucusu olduğu İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri AR-GE Birimi (İMBİYOTAB) ile Cambridge Üniversitesi Mikroyosun İnovasyon Merkezi (AIC) yosun biyoteknolojisi konusunda işbirliği yaptı.
Türkiye’deki araştırma ortamının kapasitesini Türkiye ve Birleşik Krallık’tan kurumların işbirlikleriyle artırmaya yönelik Research Environment Links programı kapsamında desteklenen “Joint Consortium on Algal Biotechnology for Bioeconomy - Driven Future” başlıklı proje ile iki ülkenin araştırma merkezleri arasında yosun biyoteknolojisi alanında ortak bilimsel araştırmalar yapılması, eğitimler verilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi İMBİYOTAB ve Cambridge Üniversitesi AIC araştırmacıları disiplinlerarası çalışmalar ve eğitimler düzenleyecek. Projenin Türkiye ayağındaki çalışmalar Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu’nun, Birleşik Krallık ayağındaki çalışmalar da Cambridge Üniversitesi Bitki Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Alison Smith’in liderliğinde yapılacak.
Cambridge Üniversitesi Mikroyosun İnovasyon Merkezi, yosun bazlı araştırmalar konusunda dünyanın sayılı merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. AR-GE ve kamuoyuna dönük eğitim faaliyetleri ile tanınan merkezle olan kapasite inşaası ve akademik işbirliğiyle İMBİYOTAB’ın enerji, tarım, çevre ve sağlık sektörlerine yönelik yüksek katma değerli ürünlere imkân veren yosun teknolojileri alanında Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı AR-GE merkezi halini alması hedefleniyor.
Söz konusu işbirliği hakkında Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu, Türkiye’nin mevcut cari açığının enerji ve sağlık sektörleri kaynaklı olduğunu belirterek, ithal benzin ve ithal ilaçlara olan bağımlılığın ekonomik gelişme anlamında ülke için sürdürülemez bir açık yarattığını vurguladı. Türkiye’nin fosil yakıtta ithalata olan bağımlılığın aynı zamanda yüksek seviyede sera gazı emisyonuna neden olduğunu belirten Haznedaroğlu bu durumun küresel iklim değişikliğine karşı alınması gereken önlemleri olumsuz etkilediğine işaret etti.
Sağlık perspektifinden bakıldığında da Türkiye’de yaşam beklentisinin yükselmesi ve yaşlı nüfusun çoğalmasıyla sağlık harcamalarının da yükseldiğini ekleyen Haznedaroğlu, bu çerçevede iki merkez arasındaki işbirliğinin asıl amacının enerji, sağlık ve tarım sektörlerinde yosundan daha fazla yararlanarak küresel anlamda rekabetçi biyoürünler geliştirmek olduğunun altını çizdi. Haznedaroğlu, yosunun sürdürülebilir gelişmeye katkısı ve çok kullanımlı bir ürün olarak sahip olduğu yüksek pazar değeriyle sayesinde ekonomik anlamda yaratacağı yüksek değere dikkat çekti.

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