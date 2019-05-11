Boğaziçi Zirvesi için temaslar hızlandı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından geçen yıl 9'uncusu düzenlenen ve 81 ülkeden katılımcıları İstanbul'da buluşturan Boğaziçi Zirvesi'nin 10'uncusu için hazırlıklar hızlandı. UİP'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 9'uncusu düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi'nin bu sene 10'uncu yılı gerçekleştirilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, 10'uncu yılın kendileri için çok özel bir sene olduğunu belirterek, yurt dışında çok önemli temaslar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıl başından bu yana Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika'da iş dünyası, bürokratlar, politikacılar ve karar vericilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Özgencil, eylül ayı sonuna kadar da Hindistan, Malezya, İtalya, Kamboçya ve Azerbaycan’da temaslara devam edeceklerini ifade etti. Özgencil, temaslar kapsamında Katar’da Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari'nin yanında Ürdün’de Tag-Org Kurucusu ve UİP Onursal Başkanı Talal Abu Ghazaleh ile de bir araya geldiklerini belirtti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince... KRİPTOPARA 'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

- "Türkiye'de yatırıma davet ediyoruz" Özgencil, Katar'ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Uluslararası Enerji Ödülleri programında onursal davetli olarak yer aldıklarını ifade ederek, burada Umman Petrol ve Gaz Bakanı Dr. Mohammed Hamad Al Rumhy, Sinopec Grup Eski CEO’su Fu Chengyu ve Suntech Power Kurucusu Dr. Zhengrong Shi gibi önemli isimlerle birlikte olduklarını kaydetti. Özgencil, UİP ve Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı arasında yapılmış olan anlaşma çerçevesinde bu sene de Boğaziçi Zirvesi’nde üst düzey katılımlı bir Enerji Paneli düzenleneceğini bildirdi. Yaptıkları temaslarda Boğaziçi Zirvesi ile ilgili faaliyetleri ve zirvenin kapsamını anlattıklarını belirten Özgencil, yabancıların zirve ile çok ilgilendiğini ve kendilerinin de gittikleri ülkelerde gayet iyi karşılandıklarını kaydetti. Özgencil, Türkiye ile ilgili olarak önemli mesajlar verdiklerini aktararak, yabancıları hem zirveye hem de Türkiye'de yatırıma davet ettiklerini ifade etti.