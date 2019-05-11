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Boğaziçi Zirvesi için temaslar hızlandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

UİP tarafından geçen yıl 9'uncusu düzenlenen ve 81 ülkeden katılımcıları İstanbul'da buluşturan Boğaziçi Zirvesi'nin 10'uncusu için hazırlıklar sürüyor - UİP Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil: - "Boğaziçi Zirvesi geçmiş 9 yıllık süreçte uluslararası arenada ciddi bir ivme kazandı. Bu ivmeyi yurt dışındaki temaslarımızda da görebiliyoruz. Daha önce yapılan çalışmaların ve geliştirilen ilişkilerin sonuçlarının bu sene net bir şekilde ortaya çıkacağını ve daha fazla ülkeden katılım sağlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca yaptığımız temaslarda Türkiye'ye ciddi bir ilginin olduğunu gördük. Bu durum da zirveye olan ilgiyi artıracaktır"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından geçen yıl 9'uncusu düzenlenen ve 81 ülkeden katılımcıları İstanbul'da buluşturan Boğaziçi Zirvesi'nin 10'uncusu için hazırlıklar hızlandı.

UİP'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 9'uncusu düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi'nin bu sene 10'uncu yılı gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, 10'uncu yılın kendileri için çok özel bir sene olduğunu belirterek, yurt dışında çok önemli temaslar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yıl başından bu yana Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika'da iş dünyası, bürokratlar, politikacılar ve karar vericilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Özgencil, eylül ayı sonuna kadar da Hindistan, Malezya, İtalya, Kamboçya ve Azerbaycan’da temaslara devam edeceklerini ifade etti.

Özgencil, temaslar kapsamında Katar’da Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari'nin yanında Ürdün’de Tag-Org Kurucusu ve UİP Onursal Başkanı Talal Abu Ghazaleh ile de bir araya geldiklerini belirtti.

- "Türkiye'de yatırıma davet ediyoruz"

Özgencil, Katar'ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Uluslararası Enerji Ödülleri programında onursal davetli olarak yer aldıklarını ifade ederek, burada Umman Petrol ve Gaz Bakanı Dr. Mohammed Hamad Al Rumhy, Sinopec Grup Eski CEO’su Fu Chengyu ve Suntech Power Kurucusu Dr. Zhengrong Shi gibi önemli isimlerle birlikte olduklarını kaydetti. Özgencil, UİP ve Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı arasında yapılmış olan anlaşma çerçevesinde bu sene de Boğaziçi Zirvesi’nde üst düzey katılımlı bir Enerji Paneli düzenleneceğini bildirdi.

Yaptıkları temaslarda Boğaziçi Zirvesi ile ilgili faaliyetleri ve zirvenin kapsamını anlattıklarını belirten Özgencil, yabancıların zirve ile çok ilgilendiğini ve kendilerinin de gittikleri ülkelerde gayet iyi karşılandıklarını kaydetti.

Özgencil, Türkiye ile ilgili olarak önemli mesajlar verdiklerini aktararak, yabancıları hem zirveye hem de Türkiye'de yatırıma davet ettiklerini ifade etti.

Boğaziçi Zirvesi'ni geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile tamamladıklarını ve ortaya çıkan beyin fırtınasının yanında 380 milyon dolarlık da iş anlaşması yapıldığını tahmin ettiklerini kaydeden Özgencil, 10'uncu yıla özel olarak daha yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Özgencil, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Zirvesi geçmiş 9 yıllık süreçte uluslararası arenada ciddi bir ivme kazandı. Bu ivmeyi yurt dışındaki temaslarımızda da görebiliyoruz. Daha önce yapılan çalışmaların ve geliştirilen ilişkilerin sonuçlarının bu sene net bir şekilde ortaya çıkacağını ve daha fazla ülkeden katılım sağlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca yaptığımız temaslarda Türkiye'ye ciddi bir ilginin olduğunu gördük. Bu durum da zirveye olan ilgiyi arttıracaktır. Yine dünya gündeminin konuşulduğu, önemli fikirlerin masaya yatırılıp çözümlerin arandığı, ikili ilişkilerin geliştirildiği ve ekonomik anlamda da ciddi anlaşmalara imza atılacak bir zirve olmasını bekliyoruz. Bu yılın sonuna doğru yapılacak zirvede daha büyük bir organizasyona imza atmayı hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Zirvesi UİP

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