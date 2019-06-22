Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan heyet sürprizi

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı, bu yıl da 80'i aşkın ülkeden katılımın beklendiği Boğaziçi Zirvesine, Hindistan ilk kez bir heyet olarak katılacak.

Uluslararası İşbirliği Platformu'ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, UİP tarafından düzenlenen ve 26-28 Kasım'da yapılacak 10'uncu Boğaziçi Zirvesi tüm coğrafyalardan 80'den fazla ülkeden 2 bini aşkın üst düzey katılımcıyı İstanbul'da buluşturacak. Önceki senelerde olduğu gibi dış politikadan ekonomiye, sanattan spora kadar dünya meselelerinin konuşulacağı zirvede önemli iş birliklerinin de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, temasların hızlanarak devam ettiğini kaydetti. Önceki aylarda Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika’da iş dünyası, bürokratlar, politikacılar ve karar vericilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Özgencil, son olarak Nepal ve Hindistan'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Nepal'de cumhurbaşkanı ve başbakan ile görüştüklerini kaydeden Özgencil, "Ziyaretimizden çok memnun oldular ve zirveye katılacaklarını beyan ettiler. Böylesi bir girişim içerisinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Zirvede Türkiye ile Nepal arasında önemli işbirliklerinin gerçekleştirileceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.