Boğaziçi'nin ikinci gerdanlığı 31 yıldır hizmet veriyor

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - "Boğaziçi'nin ikinci gerdanlığı" Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, her geçen gün nüfusu artan İstanbul'da 1988'den bu yana hizmet vererek kentin trafik yükünü hafifletiyor.

Tarihi, siyasi, ticari ve kültürel değerini yüzyıllardır koruyan İstanbul, 15 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye'nin yüzde 18,4'üne ev sahipliği yapıyor.

Geçmişten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin iki yakasını bir araya getirme fikri milattan önceye kadar uzanırken, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir kentleşme sürecine girilmesiyle köprü ihtiyacı da arttı.

Bu kapsamda yerleşim yerlerinin büyümesi, göç dalgaları ve trafiğin artmasıyla İstanbul Boğazı için hep bir hayal olan köprülerin yapılması için ilk adımlar atıldı ve 30 Ekim 1973'te Boğaziçi Köprüsü açıldı.

Asya ve Avrupa arasındaki ilk sabit bağlantı olma özelliğini taşıyan Boğaziçi Köprüsü'nün hizmete açılması sonrasında, gerek Türkiye'nin ekonomik koşulları gerekse

İstanbul çevresindeki hızlı gelişme ve nüfus artışına bağlı olarak günlük ortalama araç trafiği beklenenin üzerinde hızlı bir artış kaydetti.