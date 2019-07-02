FİNANS

Boğaziçi'nin ikinci gerdanlığı 31 yıldır hizmet veriyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'üne ev sahipliği yapan İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 1988'den bu yana hizmet vererek kentin trafik yükünü hafifletiyor - Temeli 29 Mayıs 1985'te atılan ve öngörülenden 192 gün önce tamamlanan köprü, İstanbul'un modernleşme sürecine önemli katkı sağlıyor

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - "Boğaziçi'nin ikinci gerdanlığı" Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, her geçen gün nüfusu artan İstanbul'da 1988'den bu yana hizmet vererek kentin trafik yükünü hafifletiyor.

Tarihi, siyasi, ticari ve kültürel değerini yüzyıllardır koruyan İstanbul, 15 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye'nin yüzde 18,4'üne ev sahipliği yapıyor.

Geçmişten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin iki yakasını bir araya getirme fikri milattan önceye kadar uzanırken, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir kentleşme sürecine girilmesiyle köprü ihtiyacı da arttı.

Bu kapsamda yerleşim yerlerinin büyümesi, göç dalgaları ve trafiğin artmasıyla İstanbul Boğazı için hep bir hayal olan köprülerin yapılması için ilk adımlar atıldı ve 30 Ekim 1973'te Boğaziçi Köprüsü açıldı.

Asya ve Avrupa arasındaki ilk sabit bağlantı olma özelliğini taşıyan Boğaziçi Köprüsü'nün hizmete açılması sonrasında, gerek Türkiye'nin ekonomik koşulları gerekse
İstanbul çevresindeki hızlı gelişme ve nüfus artışına bağlı olarak günlük ortalama araç trafiği beklenenin üzerinde hızlı bir artış kaydetti.

Köprü ilk yılında günde ortalama 32 bin 520 araca hizmet verirken, bu sayı 14. hizmet yılında günlük ortalama 130 bin seviyelerine geldi. Köprüdeki bu yoğunluk hizmet kalitesini düşürürken, kentte ikinci bir köprünün varlığını zaruri hale getirdi.

Böylece, Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın "Dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" sözleriyle ifade ettiği kentte ikinci bir köprü için 1985'te harekete geçildi.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Temeli, 29 Mayıs 1985'te atılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapım çalışmalarına 4 Aralık 1985'te başlandı. Köprünün ilk tabliyesi 17 Eylül 1987'de yerine yerleştirilirken, 4 Şubat 1988'de tabliyelerin montajı tamamlandı. Yapımı için bin 100 iş günü öngörülen köprü, taahhüt edilenden 192 gün önce 29 Mayıs 1988'de tamamlandı ve 3 Temmuz 1988'de hizmete açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü'nden 5 kilometre kuzeyde, boğazın Rumeli yakasında, Hisarüstü ile Anadolu yakasında Kavacık mevkileri arasında yer alıyor.

Kule ayakları arasındaki orta açıklığı bin 90 metre olan köprünün kule temelleri boğazın iki yakasındaki yamaçlara yerleştirilmiş, kuleler ise hemen hemen tabliye mesnet seviyesinden başlamıştır.

Köprünün düşey gabarisi denizcilik standartlarına uygun olarak 64 metre olarak belirlenirken, köprü kule temelleri ve ankraj blokları, Avrupa ve Anadolu yakasında devoniyen sistemine ait kireç taşı ve yumrulu kireç taşı formasyonu üzerine inşa edildi.

Köprünün iki ucunda, taşıyıcı ana kablolardan gelen çekme yüklerini kaya zemine aktaran planda ise 50x60 metre boyutunda ve 35 metre kadar derinlikte masif betonarme birer ankraj bloku yer alıyor. Ankraj bloklarının içinde kabloların tespit edildiği birer oda yer alıyor. Kablolar bu odalar girerken 36 büklüme ayrılıyor ve her bir büklüm ayrı ayrı tespit edilerek daha geniş bir yüzeye yayılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün diğer özellikleri ise şöyle:

Toplam genişlik: 39,40 metre

Tabliye sayısı: 62

Tabliyelerin ağırlıkları: 115-230 ton

Orta açıklık: 1090 metre

Ankrajlar arası: 1510 metre

Denizden yükseklik: 64 metre

Kule yüksekliği: 107,10 metre

Kuleler ağırlığı: 7 bin ton

Tel çapı: 5,38 milimetre

Toplam tel boyu: 51 bin 486 metre

Toplam kablo ağırlığı: 9 bin 500 ton

Toplam tabliye ağırlığı: 13 bin 600 ton

Kule temelleri beton miktarı: 20 bin metre küp

Yapım süresi: 908 gün

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
İnegöl'de kanola hasadına başlandıİnegöl'de kanola hasadına başlandı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı altı ayda yüzde 45 daraldıOtomobil ve hafif ticari araç pazarı altı ayda yüzde 45 daraldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü FSM köprü

En Çok Okunan Haberler

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Sıfır araç fiyatı teklif edildi ama satmıyor!

Sıfır araç fiyatı teklif edildi ama satmıyor!

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

150 bin liraya çıkarılıyor

150 bin liraya çıkarılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'in ata tohumları, Suriyeli mültecileri iş sahibi yaptı

Mardin'in ata tohumları, Suriyeli mültecileri iş sahibi yaptı

Hedef: 2 yılda Özbekistan’da 10 mağaza

Hedef: 2 yılda Özbekistan’da 10 mağaza

İnegöl'de kanola hasadına başlandı

İnegöl'de kanola hasadına başlandı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı altı ayda yüzde 45 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı altı ayda yüzde 45 daraldı

DHL GTB Endeksi global ticarette daralmaya işaret etti

DHL GTB Endeksi global ticarette daralmaya işaret etti

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.