"Boğazın 2. gerdanlığı"ndan 8,4 milyar liralık gelir

ARİFE YILDIZ ÜNAL - "Boğazın ikinci gerdanlığı" Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bugüne kadar elde edilen gelir 8 milyar 382 milyon lirayı geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, tarihi, siyasi, ticari ve kültürel değerini yüzyıllardır koruyan İstanbul'un iki yakasını bir araya getirme fikri milattan önceye kadar uzanıyor.

Söz konusu coğrafyadan geçen veya burada hüküm süren bütün medeniyetlerin en büyük hayallerinden biri, iki kıtanın bir araya getirilmesiydi.

Tarihi boyunca göç alan ve ilgi odağı olan İstanbul, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir kentleşme sürecine girdi. Yerleşim yerlerinin büyümesi, göç dalgaları ve trafiğin artmasıyla İstanbul Boğazı'nda hayal olan köprülerin yapılması için ilk adımlar atıldı ve 30 Ekim 1973'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldı.

Köprü ilk yılında günde ortalama 24 bin araca hizmet verirken, bu sayının her geçen gün artması kentte ikinci köprünün varlığını zorunlu hale getirdi.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve özellikleri

Temeli, 29 Mayıs 1985'te atılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapım çalışmalarına 4 Aralık 1985'te başlandı.