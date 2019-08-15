Boğazlardaki römorkörcülük hizmetini Kıyı Emniyeti verecek

Türk boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilecek.

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzenine İlişkin Cumhurbaşkanı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Türk boğazlarında ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak seyir emniyetiyle can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla İstanbul ve Çanakkale'de olmak üzere iki ayrı merkeze sahip Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi kurulacak. Bu sistem, trafik ayrım düzeninin uygulanması, denetlenmesi ve rapor sisteminin işlerliği için kullanılacak.

Türk boğazlarına girmeden önce, seyir cihazı arızalanan da dahil herhangi bir teknik nedenle emniyetli seyir yapma yeteneğini kaybeden gemiler, durumlarını ilgili TBGTH merkezine bildirecek. TBGTH merkezleri, bu bilgileri değerlendirerek, geminin olağan geçiş yapabileceğini ya da emniyetli geçiş için belirli tedbirler alınmak suretiyle geçişi gerçekleştirebileceğini kaptana iletecek.