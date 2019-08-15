FİNANS

Boğazlardaki römorkörcülük hizmetini Kıyı Emniyeti verecek

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

Türk boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sunulacak

Türk boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilecek.

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzenine İlişkin Cumhurbaşkanı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Türk boğazlarında ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak seyir emniyetiyle can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla İstanbul ve Çanakkale'de olmak üzere iki ayrı merkeze sahip Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi kurulacak. Bu sistem, trafik ayrım düzeninin uygulanması, denetlenmesi ve rapor sisteminin işlerliği için kullanılacak.

Türk boğazlarına girmeden önce, seyir cihazı arızalanan da dahil herhangi bir teknik nedenle emniyetli seyir yapma yeteneğini kaybeden gemiler, durumlarını ilgili TBGTH merkezine bildirecek. TBGTH merkezleri, bu bilgileri değerlendirerek, geminin olağan geçiş yapabileceğini ya da emniyetli geçiş için belirli tedbirler alınmak suretiyle geçişi gerçekleştirebileceğini kaptana iletecek.

Gemiler, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında belirlenen hızı aşmaları gerektiğinde de bu durumu TBGTH merkezine bildirecek.

- Kılavuz kaptan hassasiyeti

TBGTH merkezlerince, Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapacak gemilere seyir emniyetiyle can, mal, deniz ve çevre güvenliği bakımından kılavuz kaptan almaları önemle tavsiye edilecek. Türk boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Bakanlık adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu yetkisini devredemeyecek.

Hava çekimi 58 metre ve daha yüksek olan gemiler İstanbul Boğazı'ndan, hava çekimi 70 metre ve daha yüksek olan gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçmeyecek. İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 metre ile 58 metre arasında olan gemilere, Çanakkale Boğazı için 66 metre ile 70 metre arasında olan gemilere, rotalarını korumaları için Bakanlığın gerekli gördüğü sayıda ve güçte römorkör eşlik edecek. Gemilerin azami hava çekimi, tanınmış bir klas kuruluşu veya geminin klas kuruluşu tarafından yetkilendirilecek bir firma tarafından tespit edilip belgelendirilecek ve geçiş öncesi liman başkanlığı ile TBGTH merkezine yazılı olarak bilgi verilecek. Seyir emniyetiyle can, mal, deniz ve çevre güvenliği gözetilerek, söz konusu gemilerin Türk boğazlarından emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları tespit edilerek ilgili liman başkanlığı tarafından acentesine bildirilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü de yürürlükten kaldırıldı.

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)
Tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.06 düştüTarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.06 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kılavuzluk resmi gazete römorkörcülük Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği

En Çok Okunan Haberler

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

Tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.06 düştü

Tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.06 düştü

En fazla konut satış oranı Yalova'da

En fazla konut satış oranı Yalova'da

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı

Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı

Fındıkta rekolte artışı üreticiyi sevindirdi

Fındıkta rekolte artışı üreticiyi sevindirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.