Boieng ticari uçaklar başkanını değiştirdi

İlayda Kılıçay / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Dünyanın en büyük sivil ve askeri, uçak ve helikopter üreticilerinden, ABD merkezli Boeing Company, ticari uçaklar bölümü başkanını değiştirdi.

Şurketten yapılan açıklamada, Kevin McAllister'in şirketten ayrıldığı duyuruldu. Toplam 346 kişinin öldüğü iki büyük kaza sonrası uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX uçaklarının üretminden de sorumlu olan McAllister'in yerine Stan Deal getirildi.

Boeing'deki görev değişimi, 737 MAX uçaklarındaki otomatik sistemdeki sorunların, uçaklar için ABD Federal Havacılık İdaresi'nden uçuş sertifikası almalarından aylar önce şirketin bilgisi olduğunu gösteren iç yazışmaların ortayla çıkmasının ardından yapıldı.

Boeing'den yapılan açıklamada ayrıca, Bilgi Teknolojisi ve Veri Analitiği Başkan Yardımcısı Ted Colbert'in, Deal'in yerini alarak Boeing'in global hizmetlerinin CEO'su olacağı belirtildi.

Planlamacılar kurulundan yapılan açıklamada da, Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun liderliğindeki üst yönetimin desteklendiği ve bu liderlik ile Boeing'in “şu anki zor durumun içinden her zamankinden daha güçlü bir şekilde çıkacağına” olan güven vurgulandı.

