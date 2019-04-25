FİNANS

BoJ "çok düşük düzeylerdeki" faizleri değiştirmeyecek

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 08:38 | Son Güncelleme

Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikasını değiştirmedi ve "çok düşük düzeylerdeki" faiz oranlarını en az gelecek yılın bahar aylarına kadar değiştirmeyeceğini açıkladı.

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikasını değiştirmedi ve "çok düşük düzeylerdeki" faiz oranlarını en az gelecek yılın bahar aylarına kadar değiştirmeyeceğini açıkladı.
BoJ, piyasa analistlerinin de bekledikleri gibi, kısa vadeli faizleri yüzde eksi 0.1'de, uzun vadeli faizleri ise "sıfıra yakın düzeyde" tutma politikasında değişiklik yapmadı.
BoJ politika kararı açıklamasında, "BoJ, mevcut çok düşük düzeylerdeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az 2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedefliyor" denildi.

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