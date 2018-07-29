FİNANS

"BoJ, enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Oxford Economics Japonya Ekonomisi Başkanı Shigeto Nagai: - "BoJ, para politikası toplantısında enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebilir" - "Devlet tahvili ve borsa yatırım fonu alımı gibi uygulamalarda yapılacak teknik uyarlamalar, toplantıda gerçekleşebilecek en mümkün sonuçlar"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Oxford Economics Japonya Ekonomisi Başkanı Shigeto Nagai, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısında enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebileceğini bildirdi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikası kararlarını 31 Temmuz Salı sabahı açıklayacak. Banka’nın faiz oranlarında bir değişiklik yapması beklenmiyor. Banka'nın teşvik programlarını sürdürülebilir tutmanın yollarını arıyor. Piyasalarda, BoJ'un getiri eğrisi kontrolü veya varlık alım ayarlamaları arasında önemli bir değişiklik yapması öngörülmüyor.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Oxford Economics Japonya Ekonomisi Başkanı Shigeto Nagai, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısında enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebileceğini belirtti. BoJ'un genişlemeci para politikasını daha sürdürülebilir hale getirmek için yollar aradığını ifade eden Nagai, bankanın yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek için genişlemeci para politikasına daha fazla devam edilmesi gerektiği vurgusunu yapacağını aktardı.

Nagai, Japonya'da enflasyon oranının son aylarda hayal kırıklığına sebep olduğunu dile getirdi. Bu toplantısında BoJ'un para politikasında değişikliğe gideceğine dair spekülasyonların olduğunu anımsatan Nagai, ancak temel para politikasında bir değişikliğin olmayacağını söyledi.

Nagai, bankanın daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla şu anki teşvik programının olumsuz taraflarını da ortaya koyacağını vurguladı. BoJ'un temmuz ayı para politikası toplantısında teknik uyarlamalar yapabileceğini belirten Nagai, bankanın devlet tahvili piyasasının işleyişini geliştirmek için devlet tahvili alımında esnekliği artırmasının olası seçeneklerden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Nagai, diğer bir olası seçeneğin ise borsa yatırım fonlarının satın alınmasında esnekliğe gidilmesi olduğunun altını çizdi. BoJ'un hisse senedi piyasasında önemli bir rolü olduğunu anlatan Nagai, bunun piyasaların işleyişinin bozulmasına ve bankanın bilançosunun zarar görmesine yol açabileceğini dile getirdi.

\

- "Politika değişikliğine gidilmemesinin bir nedeni de yenin değer kazanması ihtimali"

Nagai, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın düşük faiz oranlarının bankanın karlılığını olumsuz etkilediğini kabul ettiğini ancak düşük faizlerin finansal istikrar etkisi üzerinde oluşturduğu endişenin yakın gelecekte temel para politikasında değişikliğe gitmeye sebep olmayacağını anlattı.

Bankanın para politikasında değişikliğe gitmemesinin bir diğer nedeninin yenin değer kazanma ihtimali olduğunu vurgulayan Nagai, devlet tahvili ve borsa yatırım fonu alımı gibi uygulamalarda yapılacak teknik uyarlamaların toplantıda gerçekleşebilecek en mümkün sonuçlar olduğunu dile getirdi.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdiBelediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi
Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdiYabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan o harcamalar artık geri alınabilecek!

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan o harcamalar artık geri alınabilecek!

Petrol fiyatlarını arttırabilecek kriz

Petrol fiyatlarını arttırabilecek kriz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi

Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi

Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi

Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi

Yapı Kayıt Belgesi alanlara elektrik aboneliklerini yaptırma çağrısı

Yapı Kayıt Belgesi alanlara elektrik aboneliklerini yaptırma çağrısı

İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam

Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam

Seçimden sonra altına talep arttı

Seçimden sonra altına talep arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.