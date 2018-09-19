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BoJ, para politikasını değiştirmedi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu - Söz konusu karar 2'ye karşı 7 oyla alındı

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmedi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, Japonya ekonomisinin gelirden harcamaya kadar verimli bir döngü içinde ılımlı genişlemeye devam ettiği belirtilerek, ihracatın da yükselen trendde olduğu kaydedildi.

Yurt içi talep tarafında, şirket karları ve iş hassasiyetindeki iyileşmenin korunması ile sabit iş yatırımlarının yükselen trendine devam ettiği vurgulanan metinde, yurt dışından kaynaklı riskler ise "ABD makroekonomi politikaları ve bunun küresel finansal piyasalara etkisi, ticarette korumacı yaklaşım ve bunun yansımaları, gelişmekte olan ve emtia ihracatçısı ülkelerdeki gelişmeler, Brexit ve jeopolitik riskler" şeklinde sıralandı.

Metinde, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği aktarılarak, "Banka, hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla gerektiğinde uygun politika ayarlamalarını yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

BoJ'un bir sonraki para politikası kurulu toplantısı, 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
BoJ Japonya Merkez Bankası Para politikası

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