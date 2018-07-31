İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon ve büyüme beklentilerini revize etti. Banka ayrıca, varlık alımlarının daha esnek uygulanmasına dair bir dizi para politikası ayarlamasına gitti.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar, "Süregelen Güçlü Parasal Gevşeme Çerçevesinin Güçlendirilmesi" başlığı altında açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, borsada işlem gören fonların (ETF) alım miktarının artırılmasına oy birliği ile karar verildiği aktarılarak, alım miktarının yıllık 6 trilyon yen olacağı bildirildi.

Bankanın söz konusu tutarı, varlık fiyatlarının risk primini uygun bir şekilde düşürmek amacıyla azaltıp artırabileceği vurgulanan metinde, "Banka ayrıca, varlık alımlarını daha esnek uygulamak amacıyla bir dizi para politikası ayarlamasına gitmeye karar verdi. Bu kapsamda BoJ, Topix ilişkili ETF alım miktarını 2,7 trilyon yenden 4,2 trilyon yene çıkardı." ifadeleri kullanıldı.