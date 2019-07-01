KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite projeleri kapsamında kurulması planlanan jeotermal seranın, bölgeye yapılacak yatırımlara öncülük edeceğini söyledi.

Bağbaşı Yerleşkesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlanan jeotermal sera inşaat alanında incelemede bulunan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçilmelerinin ardından 7 proje hazırladıklarını belirtti.

Projelerin çoğunun jeotermal ile ilgili olduğunu aktaran Karakaya, jeotermal sera sayesinde bölge çiftçisine ve yatırım yapmak isteyen yurt içinden ve dışından iş insanlarına katkı sunacaklarını aktardı.

Bağbaşı Yerleşkesi'nde toplam bin 535 metrekarelik alana sahip 6 bölümde topraksız tarım serası ve 1 bölümde de topraklı tarım serası kurulacağını dile getiren Karakaya, şöyle konuştu:

"Jeotermal seramızda hafriyat çalışmaları tamamlanmak üzere. Sera alanının son durumu hakkında bilgi aldık. Seracılık faaliyetleri ile Kırşehir örtü altı tarımsal üretimde marka bir şehir haline getirilecek. Kurulacak serada hem öğrencilerimize hem de vasıfsız işçilere seracılık konusunda eğitim alanı oluşturacağız. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek yeni alternatif bitkisel ürünlerin serada denenmesi ve üretilmesine öncülük edecek. Ayrıca, proje bünyesinde sertifikalı eğitimlerle seracılıkta çalışacak nitelikli personel yetiştireceğiz."