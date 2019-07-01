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Bölgesel yatırımın öncüsü "jeotermal sera"

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde pilot projeler kapsamında kurulmaya başlanan jeotermal sera, bölgeye yapılacak yatırımlara öncülük edecek - Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya: - "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek yeni alternatif bitkisel ürünlerin serada denenmesi ve üretilmesine öncülük edecek. Ayrıca, proje bünyesinde sertifikalı eğitimlerle seracılıkta çalışacak nitelikli personel yetiştireceğiz"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite projeleri kapsamında kurulması planlanan jeotermal seranın, bölgeye yapılacak yatırımlara öncülük edeceğini söyledi.

Bağbaşı Yerleşkesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlanan jeotermal sera inşaat alanında incelemede bulunan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçilmelerinin ardından 7 proje hazırladıklarını belirtti.

Projelerin çoğunun jeotermal ile ilgili olduğunu aktaran Karakaya, jeotermal sera sayesinde bölge çiftçisine ve yatırım yapmak isteyen yurt içinden ve dışından iş insanlarına katkı sunacaklarını aktardı.

Bağbaşı Yerleşkesi'nde toplam bin 535 metrekarelik alana sahip 6 bölümde topraksız tarım serası ve 1 bölümde de topraklı tarım serası kurulacağını dile getiren Karakaya, şöyle konuştu:

"Jeotermal seramızda hafriyat çalışmaları tamamlanmak üzere. Sera alanının son durumu hakkında bilgi aldık. Seracılık faaliyetleri ile Kırşehir örtü altı tarımsal üretimde marka bir şehir haline getirilecek. Kurulacak serada hem öğrencilerimize hem de vasıfsız işçilere seracılık konusunda eğitim alanı oluşturacağız. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek yeni alternatif bitkisel ürünlerin serada denenmesi ve üretilmesine öncülük edecek. Ayrıca, proje bünyesinde sertifikalı eğitimlerle seracılıkta çalışacak nitelikli personel yetiştireceğiz."

Jeotermal seranın yaklaşık 500 kişiye de istihdam imkanı sağlayacağını vurgulayan Karakaya, şunları söyledi:

"Pilot projelerdeki ana etkimiz Ar-Ge seramızın olmasıdır. Ar-Ge seramız için ihaleye çıktık. Sözleşmemizi imzaladık. Seramız, yakında üniversitemizin arkasında kurulacak. Yatırımcı davet ederken onlara vaat ettiğimiz Ar-Ge işlemlerimizi yapacağız. Sera ile ilgili yeni üretim teknikleri, pazarın oluşturulması, tekniklerin geliştirilmesi gibi konuları ziraat fakültesi hocalarımız Ar-Ge serasında çalışarak, elde ettikleri bilgileri yatırımcılara aktaracak. Onların karlılıklarını ve üretimini artırmayı amaçlıyoruz. Ar-Ge kısmında ihtisaslaşmayı yapacağız. Buradan elde edeceğimiz bilgiyi yatırımcılarla paylaşıp onların verimliliğini artıracağız. Bilgi ve üretimi çift yönlü buluşturacağız."

Karakaya, jeotermal sera ile Kırşehir ve bölgesindeki çekirdek aile şeklindeki çiftçilere de sera eğitimi verileceğine işaret ederek, bölgeye yapılacak yeni yatırımlara öncülük edileceğini, aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan bu konudaki kalifiye ziraat mühendislerinin yetiştirileceğini de kaydetti.

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AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Jeotermal Sera pilot üniversite projeleri

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