FİNANS

Bolton: ABD’nin ulusal borcu Amerika için ekonomik tehdit

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin ulusal borcunun Amerikan toplumu için bir ekonomik tehdit oluşturacağını söyledi.

Gonca YAĞCI, (DHA)- BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin ulusal borcunun Amerikan toplumu için bir ekonomik tehdit oluşturacağını söyledi.
Bolton, merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Hamilton Society’de katıldığı etkinlikte, ulusal borcun artış gösterdiğinde bunun topluma ekonomik bir tehdit oluşturacağını kaydetti. Bolton, bu şekilde bir tehdidin, ulusal güvenlik ile ilgili sonuçları olacağına dikkat çekti.
John Bolton, yakın dönemde ABD’deki bütçe açığının keyfi harcamalarda olacağına dikkat çekerek şu anda keyfi programların üzerindeki devlet harcamaları kesildiğinde, bunun hem bütçe açığına hem de ulusal borca önemli bir etkisi olacağını belirtti.
İsteğe bağlı harcamaların bütçesi her yıl Amerikan Kongresi’nde belirlenirken zorunlu harcamalar genellikle talebe göre belirleniyor ve isteğe bağlı harcamalardan en az iki katı büyüklüğünde oluyor.
ABD’deki çok sayıda bütçe uzmanı, giderek yaşlanan bir toplumun artan ve büyüyen harcama talepleri nedeniyle zorunlu harcamaların ABD ekonomisine uzun dönemli bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

PARTNER53'lük yıldız ninja oldu!53'lük yıldız ninja oldu!
İzmir'de 1,3 milyon araç trafikteİzmir'de 1,3 milyon araç trafikte
Güneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimiGüneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-8 ülkeleri ticarette yerel para birimlerini kullanacak

D-8 ülkeleri ticarette yerel para birimlerini kullanacak

UİB Ekim ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu

UİB Ekim ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu

Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu 

Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu 

İzmir'de 1,3 milyon araç trafikte

İzmir'de 1,3 milyon araç trafikte

Güneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimi

Güneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimi

Tokat'ta tekstil fabrikası, çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı

Tokat'ta tekstil fabrikası, çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.