Bolton: ABD’nin ulusal borcu Amerika için ekonomik tehdit

Gonca YAĞCI, (DHA)- BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin ulusal borcunun Amerikan toplumu için bir ekonomik tehdit oluşturacağını söyledi.

Bolton, merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Hamilton Society’de katıldığı etkinlikte, ulusal borcun artış gösterdiğinde bunun topluma ekonomik bir tehdit oluşturacağını kaydetti. Bolton, bu şekilde bir tehdidin, ulusal güvenlik ile ilgili sonuçları olacağına dikkat çekti.

John Bolton, yakın dönemde ABD’deki bütçe açığının keyfi harcamalarda olacağına dikkat çekerek şu anda keyfi programların üzerindeki devlet harcamaları kesildiğinde, bunun hem bütçe açığına hem de ulusal borca önemli bir etkisi olacağını belirtti.

İsteğe bağlı harcamaların bütçesi her yıl Amerikan Kongresi’nde belirlenirken zorunlu harcamalar genellikle talebe göre belirleniyor ve isteğe bağlı harcamalardan en az iki katı büyüklüğünde oluyor.

ABD’deki çok sayıda bütçe uzmanı, giderek yaşlanan bir toplumun artan ve büyüyen harcama talepleri nedeniyle zorunlu harcamaların ABD ekonomisine uzun dönemli bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

