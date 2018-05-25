FİNANS

Bolu'da jeotermal kaynak arama ruhsatları ihale edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Bolu'da jeotermal kaynak arama ruhsatları ihale edilecek

Bolu İl Encümeni Başkanlığı, kentte bulunan 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı için ihaleye çıktı.

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bolu merkezde 2 bin 335 ve 2 bin 598 hektar, Mengen ilçesinde 4 bin 800 hektar, Mudurnu ilçesinde 3 bin 263 ve 2 bin 648 hektar olmak üzere 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı alanın, ruhsat haklarının devri için açık artırma usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelleri 75 bin lira ile 1 milyon lira arasında, geçici teminat bedelleri ise 22 bin 500 lira ile 300 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 12 Haziran Salı günü saat 14.00'den itibaren sırayla yapılacak.

Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek ihaleler için istekliler tekliflerini, ihale günü en geç saat 13.30’a kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verebilecek.

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bolu Bolu İl Encümeni Başkanlığı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları resmi gazete

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