FİNANS

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

BOLU'da, bir makarna fabrikasında çalışan Tek Gıda İş Sendikası'na bağlı 160 işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle greve çıktı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir makarna fabrikasında çalışan Tek Gıda İş Sendikası'na bağlı 160 işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle greve çıktı. İşçiler fabrikanın önünde toplanırken, bu sırada idari kadro ve yöneticiler de iş yerinin balkonundan eylemi izledi.

Bolu'da D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir makarna fabrikasında çalışan 160 işçi, toplu iş sözleşmesinde önerilen yüzde 20’lik zam oranına karşılık yüzde 15’lik teklif sunulması üzerine grev başlattı. Tek Gıda İş Sendikası’na bağlı işçiler, sabah saatlerinde fabrika önünde bir araya geldi. Jandarma ve polis ekipleri de güvenlik amacıyla fabrika önünde hazır bulundu. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da fabrika önünde herhangi bir olaya karşı bekletildi. İşçiler burada sloganlar attıktan sonra fabrikanın 2 giriş kapısına 'Bu iş yerinde grev vardır' yazılı pankart astı. Bu sırada fabrikanın idari kadrosu ve yöneticileri de iş yerinin balkonundan eylem yapan işçileri izledi.

Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, taleplerinin karşılanmaması halinde grevlerini aylarca sürdüreceklerini belirterek, "Biz sendika olarak açık ve net söylüyoruz. Biz grevin mümkün olan en kısa zamanda bitmesini isteriz. Biz greve başladığımızda en az 3 ay süreceğini göz önüne alarak başlarız. Bu işletme 3 ay, 5 ay, 8 ay greve dayanacaksa biz çalışanlarla birlikte dayanmaya hazırız. Sendika olarak çalışanlarımıza 8 ay, 1 yıl bakarız bunu kimse unutmasın. Tek Gıda İş Sendikası grevi amaç olarak gören bir sendika değildir. Biz çalışanlarımızın hukukunu korumak için her türlü yasal mücadeleyi verme azminde olan bir sendikayız. Ama işletmelerimiz çalışanların emeklerinin ücretlerinden tasarruf ederek kârlarını sürdürmek için böyle bir anlayışı ortaya koyarsa bizim tavrımız net ve sert olur. Elimizi uzatmışız. Talebimiz belli. Talebimizi verdiğiniz an bu grev biter. Arkadaşlarımız bir saat içinde işlerinin başına gider ve üretmeye devam eder. Bu talebimizi karşılamadığınız sürece bu grev aylar da sürse devam eder" dedi.

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