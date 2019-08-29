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Bolu'da patates hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Bolu'da patates hasadına başlandı.

Bolu'da patates hasadı başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Bolu'da patates hasadına başlandı. Özellikle son 15 günden beri yoğunluk kazanan patates sökümünü yapan ve çuvallayarak pazara çıkarmak için depolayan üreticiler, bir yıllık çabalarının karşılığını almak istiyor.
Türkiye'nin önemli patates üretim noktalarından biri olan Bolu'daki tarlalarda patates hasadı başladı. Bolu'nun dünyaca ünlü sarı ve Agria çeşidi patatesleri, üreticiler ve mevsimlik işçiler tarafından toplanmaya başlandı. Bolu patatesi, Demirciler Köyü’ndeki 8 dekarlık alanda da toplandı. Üreticiler, zor şartlar altında çalışarak toplanan patatese harcadıkları bir yıllık çabanın karşılığını almayı ümit ediyor.
Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat da Demirciler Köyü’ndeki patates hasadına katıldı. Murat, "Yakın zamana kadar devam eden yoğun yağışlar bazı bölgelerimizde patates üreticisini sıkıntıya sokmakla beraber, son günlerdeki güneşli havalar söküm için ideal bir ortam oluşturdu. Buna paralel olarak üreticiler de söküm çalışmalarına hız vermiş durumda. Ayrıca geçen yıllarda büyük sorunlar oluşturan güve zararının bu yıl görünmemesi sevindirici. Sofralık patates üretimin önemli başrol oyuncularından olan ve lezzeti ile aranan patatesimiz, sofralarımızda yerini almaya hazır. Hasadımız ilimiz ve ülkemize hayırlı olsun. Bereketi ve kazancı bol olsun. Üretici ve emekçilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

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Bolu'da patates hasadı başladıBolu'da patates hasadı başladıBolu'da patates hasadı başladıBolu'da patates hasadı başladı

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