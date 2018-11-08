Bölünmüş ABD Kongresi, Trump'ın politikalarını sekteye uğratabilir

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - ABD Kongresi’nin bu hafta yapılan ara seçimler sonucu iki parti arasında bölünmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını sekteye uğratabilir.

ABD'de 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokratlar, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 220 milletvekili ile çoğunluğu ele geçirdi. 100 sandalyeli Senato’da ise Cumhuriyetçiler, en az 51 sandalyeyi alarak çoğunluklarını korumayı başardı.

Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü 2010 yılında yitiren Demokrat Parti'nin 8 yıl aradan sonra yeniden çoğunluğu sağlaması, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek 2 yılda daha fazla zorlukla karşılaşacağına işaret ediyor.

Trump'ın özellikle göçmenlik, sağlık ve ticaret alanında atmak istediği adımlarda, ara seçimlerin galibi sayılan Demokratların direnciyle karşılaşması bekleniyor. Bu nedenle "bölünmüş ABD Kongresi" 2018-2020 döneminin siyasi icraatlar açısından yavaş geçeceğine işaret ediyor.

Bu durumun, ülke ekonomisi ve ticari ilişkilerini nasıl etkileyeceği ise piyasalar için büyük merak konusu...