Bomontiada İstanbul'dan sonra İzmir'de

Projenin tamamlanınca İzmir'in yeni Alsancak'ı olacağını belirten Sezgin, "Proje tasarlanırken bu tarihi dokunun korunması hatta daha da ötesine geçerek öne çıkarılması hususunu çok önemsedik. Titiz çalışmalar sonunda tarihle iç içe, İzmir'e değer katan yepyeni bir yaşam alanı tasarlandı. 9 tarihi binadan birinde yer alan sanat evi şimdiden İzmirlilere hizmet vermeye başladı. Mahall Bomonti İzmir'de, bununla birlikte bir müze, bin kişilik gösteri alanı, kütüphane, tiyatro ve opera salonu, sinema, alışveriş mağazaları, tenis kulübü, koşu ve bisiklet yolu ve asırlık ağaçların bulunduğu toplam 30 bin metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Bugün İzmir için, İzmirliler için çok güzel bir adım daha atmanın heyecanını yaşıyoruz. Doğuş Grubu ve d.ream ile el ele vererek Bomonti Bahçesi'ni eskiden olduğu gibi sosyal hayatın merkezi haline getireceğimize inancım tam." ifadelerini kullandı.

İnşaatı devam eden Mahall Bomonti İzmir projesinin alanında düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türkerler Holding Genel Koordinatörü Attila Sezgin, projeye başlarken kendilerini en çok arazideki tarihi dokunun heyecanlandırdığını söyledi.

d.ream Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Öztangut ise Mahall Bomonti İzmir projesinin kentte iş, yaşam, yeme-içme ve eğlence merkezi haline geleceğini aktardı.

Kendilerinin de buranın yeme-içme alanında sorumluluk aldıklarına işaret eden Öztangut, "Bu projenin aynısı İstanbul'da da var. Biz de Doğuş Grubu olarak eğlence, kültür sanat, yeme içme merkezi kurduk. Oraya özgü markalar geliştirdik. Oraya özgü gerçekleştirdiğimiz bomontiada İstanbullular tarafından çok sevildi. Kısa sürede bomontiada'da kazanılan bu başarının İzmir'de de devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ise Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in çok vizyoner bir iş adamı olduğunu dile getirdi.

Projenin İzmir'e hayırlı olmasını belirten Türker, Türkerler olarak İzmir'e çok önem verdiklerini ifade etti.

Şahenk ise böyle bir projenin parçası oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Memleket için enerji dolu iş adamları olarak çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Şahenk, "Sayın Türker bu projeyi o kadar çok seviyor ki bizim içinde bulunduğumuz restoranların da yatırımını Türkerler Holding yüklenmiştir. Bu bir iş sevdasıdır." diye konuştu.

Basın toplantısı sonunda Türker ve Şahenk anlaşmanın imzalarını attı.

