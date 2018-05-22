BonusFlaş, 5 milyon kez indirildi

İSTANBUL (AA) - Bonus'un BonusFlaş uygulaması, kullanıma sunulduğu Kasım 2015'ten bu yana, 5 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ayda 8,2 milyon kez ziyaret edilen ve 65 milyon kez görüntülenen BonusFlaş üzerinden bugüne kadar toplam 16 milyon kampanya katılımı gerçekleşti.

BonusFlaş uygulamasının içinde yer alan GarantiPay ise kullanıcılarına online alıveriş yaptıkları web siteleri ve mobil uygulamalarda ödeme adımında sağladığı kolaylık, hız ve güvenlik standartlarıyla e-ticaret pazarının en çok tercih edilen ödeme seçeneklerinden olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen web sitelerinin de olduğu 700'e yakın sitede ve mobil uygulamada GarantiPay ile ödeme yapabilen BonusFlaş kullanıcıları, mayıs sonuna kadar devam edecek kampanyalardan da yararlanabiliyor.

Kullanıcılar, tekstilden gıda sektörüne kadar 20 alışveriş sitesi/mobil uygulamada geçerli kampanyalar kapsamında GarantiPay ile yapılan ödemelerde şimdi daha fazla bonus kazanabiliyor.