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BonusFlaş, 5 milyon kez indirildi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

BonusFlaş uygulaması, kullanıma sunulduğu Kasım 2015'ten bu yana 5 milyondan fazla kişi tarafından indirildi

İSTANBUL (AA) - Bonus'un BonusFlaş uygulaması, kullanıma sunulduğu Kasım 2015'ten bu yana, 5 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ayda 8,2 milyon kez ziyaret edilen ve 65 milyon kez görüntülenen BonusFlaş üzerinden bugüne kadar toplam 16 milyon kampanya katılımı gerçekleşti.

BonusFlaş uygulamasının içinde yer alan GarantiPay ise kullanıcılarına online alıveriş yaptıkları web siteleri ve mobil uygulamalarda ödeme adımında sağladığı kolaylık, hız ve güvenlik standartlarıyla e-ticaret pazarının en çok tercih edilen ödeme seçeneklerinden olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen web sitelerinin de olduğu 700'e yakın sitede ve mobil uygulamada GarantiPay ile ödeme yapabilen BonusFlaş kullanıcıları, mayıs sonuna kadar devam edecek kampanyalardan da yararlanabiliyor.

Kullanıcılar, tekstilden gıda sektörüne kadar 20 alışveriş sitesi/mobil uygulamada geçerli kampanyalar kapsamında GarantiPay ile yapılan ödemelerde şimdi daha fazla bonus kazanabiliyor.

Online alışveriş alışkanlığının hızla yaygınlaştığı Türkiye'de e-ticaret pazarı 2010'dan bu yana 4 kat büyürken, GarantiPay kullanıcı sayısı geçen yılın ilk 4 ayına göre 2 kat, işlem adedi 2,5 kat, ciro da 3 kat arttı.

GarantiPay aynı zamanda kart sahiplerine online vergi ödemesi de sağlayan tek cüzdan olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda MTV döneminde, bir önceki döneme göre gib.gov.tr'de ödeme seçeneklerinden GarantiPay’i tercih eden kişi sayısında yaklaşık 4 kat, GMSI (kira gelir) vergi ödemelerinde de 4 kat artış gerçekleşti.

- "En çok indirilen finansal uygulamalardan"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan, kampanya ve kart bilgileriyle ödeme fonksiyonunu birleştiren BonusFlaş'ın, bugün 5 milyonluk indirme sayısıyla Türkiye'de en çok tercih edilen finansal uygulamalardan biri olduğunu aktardı.

BonusFlaş'ın müşteriler için ne denli faydalı, ihtiyaca cevap veren ve değer yaratan yenilikçi bir ürün olduğunu kanıtladığını belirten Evlioğlu, şunları kaydetti:

"BonusFlaş uygulamasına entegre ettiğimiz ödeme çözümümüz GarantiPay ise güvenlik, hız ve kullanım kolaylığıyla uygulamanın alışveriş döngüsünü tamamlayarak kullanıcılara önemli bir değer yaratıyor. Müşterilerimizin BonusFlaş ve GarantiPay’e gösterdiği ilgiden çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde uygulamalarımıza ekleyeceğimiz yeni fonksiyonlarla, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Bonus garanti bankası

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