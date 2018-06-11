BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulacak bor karbür tesisinde daha nitelikli ürünler üretip satacaklarını belirterek, "Bor madeni çıplak vaziyette tonu 200 dolar iken, daha yüksek nitelikli ürünlere dönüştürdüğünüz zaman 300-400 bin dolarlara kadar çıkabilen bir değer söz konusu oluyor. Bu da demektir; bire bin katıyorsunuz." dedi.

Dönmez, bir program için geldiği Bilecik'te AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bor rezervlerinin yüzde 73'ünün Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

Dünyadaki bor pazarının yüzde 55'inin Türkiye'nin elinde bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, "Eti Maden mili kuruluşumuz, bor üretiminin tamamını üstlenmiş durumda. Çin'den Asya pazarından Amerika pazarına kadar dünyadaki ülkelerin hemen hemen yüzde 70-80'ine ihracat söz konusu." diye konuştu.

Dönmez, bu noktada bir strateji değişikliğine gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Artık madeni doğrudan satmak yerine işleyip bilgimizi, aklımızı üstüne katarak daha yüksek nitelikli teknolojik ürünlere dönük bir çalışmamız var. Bakanımız açıkladı, Çinli bir firma ile Bandırma'da bordan mamul bor karbür başta olmak üzere daha nitelikli ürünleri üretip satacağız. Bor madeni çıplak vaziyette tonu 200 dolar iken, örneğin bor karbür ürettiğinizde ki zırhlı araçlarda kullanabiliyorsunuz, rakam 40 bin dolara çıkıyor. Daha yüksek nitelikli ürünlere dönüştürdüğünüz zaman ise 300-400 bin dolarlara kadar çıkabilen bir değer söz konusu oluyor. Bu da demektir; bire bin katıyorsunuz. Aklınızı katarak ürüne değer katmış oluyorsunuz. Türkiye eğer sınıf atlayacaksa yüksek nitelikli teknolojik ürünlere geçmek zorunda. Biz de bakanlık olarak madencilik başta olmak üzere enerji alanında hem yerli kaynakların azami şekilde kullanılması, hem de yerli teknolojinin kullanılması ve üretilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah bunun meyvelerini de çok kısa bir süre içerisinde almış olacağız."