FİNANS

Bor madeninden yangın söndürme tozu ürettiler

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Yangın söndürme sistemleri üzerine çalışan bir şirket, İYTE İzmir Teknoparkı'nda bilim insanlarıyla birlikte bor kullanarak yangın söndürme tozu geliştirdi - İthal tozlara göre çok daha yüksek sıcaklıktaki alevleri kanserojen madde bırakmadan hızla söndürebilen sistem, Uşak'ta bir elyaf fabrikasında çıkan yangında başarısını kanıtladı - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hale Demircan: - "Bu ürünümüzle çok iddialıyız. Hatta uzay gemisine bir yangın tüpü konulacaksa bu bizim tüpümüz olmalı. Çünkü kanserojen madde yok ve hızlı söndürme özelliğine sahip"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yangın söndürme sistemleri üzerine çalışan bir şirket, İYTE İzmir Teknoparkı'nda bilim insanlarıyla birlikte bor kullanarak yangın söndürme tozu geliştirdi.

Geliştirilen yangın söndürme tozu, ithal ürünlere göre üstün özellikleriyle dikkati çekiyor.

Gaziantep'te 10 yıldır yangın söndürme sistemleri üzerine üretim yapan Demircan Yangın şirketi, alternatif bir sistem geliştirmek üzere Ar-Ge çalışması başlattı.

Türkiye'deki rezervleriyle bilinen bor madeninin bu alandaki potansiyelini gören şirket, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitisü içindeki İzmir Teknoparkı'nda akademisyenlerle çalışmaya başladı.

Yaklaşık 5 yıllık çalışma sonucu bor esaslı söndürme tozu geliştiren ekip ithal ürünlere göre daha yüksek ısıdaki alevleri daha kısa sürede kanserojen madde bırakmadan söndürebilen "Fire Borex" sisteminin patentini aldı.

- "Onların yapamadığını yaptık"

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hale Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda artan fabrika yangınlarına daha etkili müdahale yöntemi geliştirmek için yürüttükleri çalışmanın başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

ABD ve Almanya'daki firmaların bor madenini kullanarak söndürme tozu geliştirmek için çalışma yaptığını öğrendiklerini, Türk mühendisleriyle bir araya gelerek yerli ve milli bir çözümü onlardan önce geliştirdiklerini anlatan Demircan, şu bilgileri verdi:

"Dünyada ilk kez söndürme sistemlerinde katı soğutmayı geliştirdik. Sanayi tipi yangınlarda yaklaşık 700 derecedeki bir yangını bu tozu kullanarak çok kısa sürede 38 dereceye kadar düşürebiliyoruz. Yangın riski yüksek, çok yüksek sıcaklıkta alev çıkarma potansiyeli bulunan üretimlerin yapıldığı demir-çelik, petrokimya, savunma sanayi gibi sektörlerde bu ürünün kullanılması gerekiyor. Bu ürünümüzle çok iddialıyız. Hatta uzay gemisine bir yangın tüpü konulacaksa bu bizim tüpümüz olmalı. Çünkü kanserojen madde yok ve hızlı söndürme özelliğine sahip."

Demircan, sistemin fabrikalarda kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Yerli yangın tozunun Uşak'taki bir elyaf fabrikasında çıkan yangınlarda rüştünü ispat ettiğini anlatan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uşak'taki yangınlarda söndürme tozumuz, alevleri yayılmadan hızla söndürdü. Sistemin ilk etapta sanayi tesislerinde gelecekte ev tipi kullanımlarda da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Orman yangınlarına müdahale konusunda da çalışmamız var. Bu konuda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
BOR ihracat ithalat Milli söndürme Yangın

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