NİĞDE (AA) - Bor Şeker AŞ tarafından, fabrikanın özelleştirilmesiyle ilgili, "İhale süreci ve özelleştirme işlemleri kapsamında ilgili yasal düzenlemeleri ihlal edici bir işlem söz konusu olmamış, gerek kamu menfaatini zedeleyecek gerekse de bunlara halel getirecek bir durum meydana gelmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Bor Şeker AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, şirket ve pay sahipleri hakkında bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan gerçeğe aykırı iddialara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinin 6 Nisan 2018 tarihinde teklif veren 8 teklif sahibinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve ihaleyi en yüksek teklifi sunan Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin 336 milyon lira bedelle kamuoyuna açık olarak kazandığı aktarıldı.

İhalenin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmasıyla teklif sahibi Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye satış sözleşmesi imzalanması için süre verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: