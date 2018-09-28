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Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Bor Şeker AŞ: - "İhale süreci ve özelleştirme işlemleri kapsamında ilgili yasal düzenlemeleri ihlal edici bir işlem söz konusu olmamış, gerek kamu menfaatini zedeleyecek gerekse de bunlara halel getirecek bir durum meydana gelmemiştir"

NİĞDE (AA) - Bor Şeker AŞ tarafından, fabrikanın özelleştirilmesiyle ilgili, "İhale süreci ve özelleştirme işlemleri kapsamında ilgili yasal düzenlemeleri ihlal edici bir işlem söz konusu olmamış, gerek kamu menfaatini zedeleyecek gerekse de bunlara halel getirecek bir durum meydana gelmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Bor Şeker AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, şirket ve pay sahipleri hakkında bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan gerçeğe aykırı iddialara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinin 6 Nisan 2018 tarihinde teklif veren 8 teklif sahibinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve ihaleyi en yüksek teklifi sunan Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin 336 milyon lira bedelle kamuoyuna açık olarak kazandığı aktarıldı.

İhalenin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmasıyla teklif sahibi Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye satış sözleşmesi imzalanması için süre verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin yüzde 51, DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 49 pay sahibi olduğu Bor Şeker AŞ unvanı altında bir şirket kurulmuş ve bu şirket ile 20.09.2018 tarihinde satış sözleşmesi imzalanarak bahse konu fabrika söz konusu şirkete devredilmiştir.
Yapılan tüm işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir."

Şirketin, ihale şartnamesi ve sözleşme gereği 5 pazarlama yılı boyunca fabrika için belirlenen pancar ekim alanlarından asgari kotayı karşılayacak miktarda pancar üretme şartını, pancar üreticileri ile yapılmış sözleşmelerin devamı ve çalışanlara ilişkin şartları aynen yerine getirmeyi üstlendiği aktarılan açıklamada, bu yükümlülüklerin şirket tarafından verilen teminatlarla güvence altına alındığı vurgulandı.

İmzalanan satış sözleşmesinin, bu yükümlülüklerin, fabrikanın bir başka şirkete satılması/devredilmesi ve temadi eden satış devir hallerinde de geçerli olacağına ilişkin bağlayıcı hükümler içerdiği belirtilen açıklamada, "Bahsedilen minvalde, ihale süreci ve özelleştirme işlemleri kapsamında ilgili yasal düzenlemeleri ihlal edici bir işlem söz konusu olmamış, gerek kamu menfaatini zedeleyecek gerekse bunlara halel getirecek bir durum meydana gelmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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