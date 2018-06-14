DENİZ ÇİÇEK - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, borcu olduğunu öğrenen vatandaşların başvurularını Ramazan Bayramı süresince de internetten almayı sürdürecek.

AA muhabirinin GİB'den edindiği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılması için 31 Temmuz'a kadar süre tanındı. Bu imkandan yararlanmak isteyenler www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) ve vergi daireleri üzerinden müracaatta bulunabiliyor. GİB, vatandaşların Ramazan Bayramı süresince de yeniden yapılandırma başvurularını online olarak yapabilmelerine imkan sağladı. Borcu olan vatandaşlar bayramda başvurularını "www.gib.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kanun kapsamında, 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harç borçları yer alıyor. Ayrıca, düzenlemeden, askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen para cezası borçları olanlar yararlanabiliyor. Vadesi 18 Mayıs'tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da kapsamda bulunuyor.