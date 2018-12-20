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Borçla başladığı hayvancılıkta 70 kişiye istihdam sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Malatya'da borçla parayla aldığı 20 büyükbaş hayvanla sektöre giren Hacı Mehmet Akgül, kurduğu besi ve ileri işlenmiş kırmızı et ürün tesisinde 70 kişiye istihdam sağlıyor - Zaman zaman zarar ettiği işinde asla pes etmeyen Akgül, kurduğu tesisle pastırma, kavurma ve sucuk üreterek 10 kentte gönderiyor - Girişimci Hacı Mehmet Akgül: "Hayvancılıkta işimizi büyüttük ve buralara geldik. Büyütürken çok sıkıntılar yaşadık ama hiç pes etmedim. Kazanmadım, zarar ettim yine pes etmedim" - "Besi işletmeleri ve tesisle 70 kişiye istihdam sağlıyorum. Bunu 75 yaparsak mutlu oluyorum. Ben patron değilim. Buranın patronu işçiler. İşçiler burayı tutarsa beraber büyürüz"

EMRAH GÖKMEN - Malatya'da borçla parayla aldığı 20 büyükbaşla hayvancılığa başlayan Hacı Mehmet Akgül, büyük emek ve özveri harcayarak kurduğu besi ve ileri işlenmiş kırmızı et ürün tesisinde 70 kişiye istihdam sağlıyor.

Hekimhan ilçesinde ailesinin yanında hayvancılık ve çiftçilik yapan Akgül, 1971'de kent merkezine yerleştikten sonra hayvancılığa devam etti.

Ortaokulu tamamladıktan sonra kendisini hayvancılığa adayan Akgül, yakınlarından aldığı borçla 20 büyükbaş hayvan alarak ve bir ahır kiralayarak iş hayatına atıldı.

Hayvancılıkta zorluklar yaşayan, kimi zaman zarar eden Akgül, pes etmeyerek çalışmalarını ilk günkü heyecanla devam ettirdi.

Borçlarını ödedikten sonra kendi ağılını kuran ve ekim yapan girişimci, "topraktan sofraya üretimim olsun" prensibiyle de pastırma, kavurma ile sucuk ürettiği işlenmiş kırmızı et ürünleri tesisini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğünden aldığı destekle kurdu.

Faaliyete olan tesisten çoğunluğu büyükşehir olan 10 kentte ürün gönderiliyor.

- "Hiç pes etmedim"

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babalarına destek ve geçimlerini sağlayabilmek için ortaokulu bitirdikten sonra hayvancılığa adadığını söyledi.

20 büyükbaş hayvanı ve bunların ahırını, yemlerini "eş ve dosttan" sağladığı borç parayla yaptığını anlatan Akgül, "Hayvancılıkta işimizi büyüttük ve buralara geldik. Büyütürken de çok sıkıntılar yaşadık ama hiç pes etmedim. Kazanmadım, zarar ettim gene pes etmedim. Ben her zaman şunu söylerim topraktan sofraya emek veren kişilerden biriyim. Ben arazimi ektim, buzağımı yetiştirdim ve besledim. Sivas'a gittim peynir sattım. Oturduk hanımla orada açık halk pazarında kilo kilo peynir sattım." diye konuştu.

İşlerini yoluna koyduktan sonra "Biz bu yetiştirdiğimiz nasıl üretiriz" diye düşündüklerini ve ileri işlenmiş kırmızı et tesisi kurmaya karar verdiklerini söyleyen Akgül, bunun için TKDK'ya başvurduklarını ifade etti.

Yaptıkları projede eksiklikler olduğun için dosyayı geri çekmeye karar verdiklerini anlatan Akgül, "Dediler ki eksiğiniz var, yetiştiremezsiniz. O zaman birim amiri vardı şimdi TKDK İl Koordinatör Murat (Tunç) bey. Bizi o fikrimizden vazgeçirdi ve fikrimize yön verdi. Eğer bizi yönlendirmeseydi biz bu tesisi açmayacaktık." ifadelerini kullandı.

- "Buranın patronu işçiler"

Toplamda 300 küçükbaş ve 170 büyükbaş hayvana sahip olduğunu dile getiren Akgül şunları kaydetti:

"Besi işletmeleri ve tesisle 70 kişiye istihdam sağlıyorum. Bunu 75 yaparsak mutlu oluyorum. Ben patron değilim. Buranın patronu işçiler. İşçiler burayı tutarsa beraber büyürüz. Ben patron işçi muhabbetine girmem. Ben o insanlarla oturur et soyarım, dilim yaparım."

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Anahtar Kelimeler:
büyükbaş hayvancılık girişimciliği Hacı Mehmet Akgül Malatya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

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