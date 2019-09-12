Borçlanma işlemlerine tek çatı

Devletin iç ve dış borçlanma işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün devlet iç borçlanmasını yürütme görevi ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bazı görevleri yeni müdürlüğe devredildi. Daha önce Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanarak dış borç yükünü hafifletici işleri yürütüyordu.

Böylelikle iki farklı genel müdürlüğün devlet tahvili ve hazine bonosu yoluyla iç ve dış borçlanma yapan birimleri de birleştirildi. Bu adım atılırken dünyadaki Debt Capital Markets (DCM) gibi örnekler de dikkate alındı.

Buna göre, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetlerini çıkarmak, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek Borçlanma Genel Müdürlüğünün görevleri arasında olacak.