FİNANS

Borçlanma işlemlerine tek çatı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 09:19 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devletin iç ve dış borçlanma işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu - Genel Müdürlük, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetlerini çıkarmak, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmekle görevli olacak

Devletin iç ve dış borçlanma işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün devlet iç borçlanmasını yürütme görevi ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bazı görevleri yeni müdürlüğe devredildi. Daha önce Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanarak dış borç yükünü hafifletici işleri yürütüyordu.

Böylelikle iki farklı genel müdürlüğün devlet tahvili ve hazine bonosu yoluyla iç ve dış borçlanma yapan birimleri de birleştirildi. Bu adım atılırken dünyadaki Debt Capital Markets (DCM) gibi örnekler de dikkate alındı.

Buna göre, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetlerini çıkarmak, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek Borçlanma Genel Müdürlüğünün görevleri arasında olacak.

- Yatırımcı ve kredi kuruluşlarıyla görüşmeler

Genel Müdürlük, Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek gibi işlemleri gerçekleştirecek.

Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak, diğer ilgili bakanlık birimleriyle iş birliği içinde borçlanma ürün politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak da yeni birimin görevleri arasında bulunacak.

Borçlanma Genel Müdürlüğü, görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütecek.

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