MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Devletle mükellef arasında vergi uzlaşmaları hem iş yükünü hem de ceza miktarını azalttı. Geçen yıl vergi tarhiyatı sonrasında 33 bin 827 dosyada uzlaşmaya varılırken, uygulama sonrasında 192 milyon liralık cezası 34 milyon lira olarak belirlendi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre uzlaşma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yolu olarak uygulanıyor.

Kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de ortadan kaldırıyor.

- 33 bin 827 dosyada uzlaşmaya varıldı

Geçen yıl Türkiye genelinde vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 39 bin 375 dosya başvurusu yapılırken, 33 bin 827 dosyada uzlaşmaya varıldı.

Bu dosyalar çerçevesinde 83 milyon 498 bin 411,95 lira vergi uzlaşma konusu olurken, uzlaşma sonucu vergi tutarı 77 milyon 505 bin 490,6 lira olarak belirlendi.