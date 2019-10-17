FİNANS

Boris Johnson: AB ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaştık

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının (Brexit) çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının (Brexit) çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.
Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Johnson, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşmaya var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz."

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