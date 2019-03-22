"Boron'un yurt dışına satışını planlıyoruz"

MURAT TEMİZER / FİRDEVS YÜKSEL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli temizlik ürün Boron'a yurt dışından da talep gelmeye başladığını belirterek, "Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, nitekim şu anda Boron büyük market zincirlerinde raflarda var. Küçük mahalle ölçeğinde bakkal ve marketlerde var. Henüz o kanallara erişmiş değiliz. Erişim tamamlanınca tabii ki yurt dışına da satışı planlıyoruz." dedi.

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boron için planlananın üstünde bir talep geldiğini ve süratle kapasite artışına gidildiğini bildirdi.

Boron'da üretimin iki katına çıkarıldığını ve 3-4 aylık süre içinde bu kapasitenin daha da artırılacağını ifade eden Dönmez, şunları belirtti:

"Eskiden bor katkılı temizlik ürünleri vardı fakat şimdi deterjan sektörü daha fazla petrokimya ürünlerine yönelmeye başladı. Daha doğal mineralli bir ürün olduğu için bordan bunun yapılabileceğini göstermek adına böyle bir proje geliştirildi. Biz mutluyuz, inşallah müşterilerimiz de memnundurlar. Hatta şu anda yurt dışından talep gelmeye başladı. Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, nitekim şu anda Boron büyük market zincirlerinde raflarda var. Küçük mahalle ölçeğinde bakkal ve marketlerde var. Henüz o kanallara erişmiş değiliz. Erişim tamamlanınca tabii ki yurt dışına da satışı planlıyoruz."