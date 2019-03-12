FİNANS

Borsa 100.000 puan üzerine yerleşti

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 2019 yılına hızlı başlayarak ilk iki ayda yüzde 14,5 kazandırmasının ardından gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verse de 100.000 puan üzerinde dengelendi - Küresel riskler ve ekonomik büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revizyonları risk iştahını azaltsa da endeksin 100.000 puan üzerinde tutunması teknik olarak yükseliş eğiliminin devam edeceği beklentilerini artırıyor - BIST 100 endeksi, mart ayı başından bu yana yüzde 2,95 değer kaybederek 104.530'dan 101.445'e kadar gerilese de yılbaşından bu yana TL bazında yüzde 11,2, dolar bazında yüzde 8,1 yükseldi - Borsa İstanbul'un geçmiş mart ayı performanslarına bakıldığında, son 10 senenin sadece ikisinde değer kaybeden BIST 100 endeksi, 8 kez ise çok ciddi yükselişler kaydetti - Endeksin son 10 yılın 8'inde yükseldiği mart aylarındaki ortalama getirisi yüzde 5'i aşarken, en fazla yükseliş 2010 yılının martında, yüzde 13,8 ile görüldü - Analistler, küresel piyasalardaki yoğun politik gündem ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin gelişmekte olan ülke varlıklarına olan ilgiyi azaltsa da Borsa İstanbul'daki hisselerin benzerlerine göre oldukça ucuz kalmasının satışları sınırladığını ifade etti - Brexit konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri yatırımcıların ana gündemini oluştururken, Venezuela'daki gelişmeler de özellikle petrol fiyatları üzerinden piyasaları etkilemeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa yatırımcısı, 2019'un ilk iki ayındaki kazançlarının bir kısmını martın ilk haftasında geri verse de BIST 100 endeksinin 100.000 puan üzerinde tutunması, orta vadeli yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ediyor.

BIST 100 endeksi, 2019 yılına hızlı başlayarak ocak ayını yüzde 14 yükselişle tamamlamasının ardından şubat ayında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000-105.500 bandını test etti. Bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançların bir kısmı geri verilirken, endeksin 100.000 puan üzerinde satışların karşılandığı görülüyor.

Küresel piyasalarda, Brexit, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Venezuela sorunu, İtalya finans sektörüne ilişkin endişeler ve ekonomik büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revizyonları risk iştahını azaltsa da Borsa İstanbul'daki satışların, endeksin 100.000 puan üzerindeki seviyelerde karşılanması teknik açıdan yükseliş eğiliminin devam edeceği beklentilerini artırıyor.

- Borsa son 2 ayda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu

BIST 100 endeksi, mart ayı başından bu yana yüzde 2,95 değer kaybederek 104.530'dan 101.445'e kadar gerilese de yılbaşından bu yana olan performansına bakıldığında TL bazında yüzde 11,2, dolar bazında yüzde 8,1 yükseldiği görülüyor. Endeks, bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,3'lük bir değer kaybına işaret ediyor. Endeksin 2018'in martında 119.000 puanın üzerini görmesinin ardından başlayan düşüş trendi 6 ay sürmüş ve 85.000 seviyelerinde son bulmuştu. 2019'un ilk günleriyle birlikte yükseliş trendine giren endeks, son haftalarda ise yükseliş trendinin düzeltmesini yaparak dengelenmeye çalışıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, BIST 100 endeksinin günlük ortalamalarından hesapladığı aylık ortalama değerlerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ocak ayını yüzde 3,36, şubat ayını yüzde 7,15'lik reel değer kazancıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, yurt içinde en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

- Endeks mart aylarında genellikle pozitif

Borsa İstanbul'un geçmiş mart ayı performanslarına bakıldığında, son 10 senenin sadece ikisinde değer kaybeden BIST 100 endeksi, 8 kez ise çok ciddi yükselişler kaydetti. Endeksin son 10 yılın 8'inde yükseldiği mart aylarındaki ortalama getirisi yüzde 5'i aşarken, en fazla yükseliş 2010 yılının martında, yüzde 13,8 ile görüldü.

Endeksin son 10 yıldaki en kötü mart performansı ise yüzde 3,9'luk düşüşle 2015 yılına ait. 2019'un ilk 2 ayında görülen Borsa İstanbul'un toplam yüzde 14,5'lik getirisi ise 2012 yılından bu yana en iyi yıl başlangıcına işaret ediyor.

Analistler, küresel piyasalardaki yoğun politik gündem ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin gelişmekte olan ülke varlıklarına olan ilgiyi azaltsa da Borsa İstanbul'daki hisselerin benzerlerine göre oldukça ucuz kalmasının satışları sınırladığını ifade etti.

Endeksin 99.000-100.000 bandının kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, bu seviyelerin üzerinde gerçekleşen kapanışların yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğine işaret ettiğini söyledi.

- 105.000 aşılırsa tarihi zirve gündeme gelebilir

Analistler, BIST 100 endeksinin yaklaşık 7 haftadır 100.000-105.000 arasında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çekerek, 105.000 üzerindeki kapanışların alımların genele yayılmasını ve sırasıyla 110.000 ve tarihi zirvesi konumunda olan 121.532 seviyelerinin gündeme gelmesini sağlayabileceğini bildirdi.

Mart ayında borsaların gündemini yine ağırlıklı olarak politik gelişmeler meşgul ediyor. Brexit konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri yatırımcıların ana gündemini oluştururken, Venezuela'daki gelişmeler de özellikle petrol fiyatları üzerinden piyasaları etkilemeye devam ediyor.

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bist piyasalar

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