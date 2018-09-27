FİNANS

Borsa 100.000 puanı aştı, dolar 6'nın altını gördü

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Borsa 100.000 puanı aştı, dolar 6'nın altını gördü

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki faiz artışına karşın Türk lirası varlıkların pozitif seyri devam ediyor.

Fed'in dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırmasına karşın Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.000 puanın üzerine çıktı.

Dolar/TL, gün içinde 6,1375'i görmesinin ardından gerileyerek 5,9922 ile 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 15.40 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 1,55 azalışla 6,0064 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,8 düşüşle 7,0360, sterlin/TL de yüzde 1,5 gerileyerek 7,9080'den işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, 100.637,69 puanı görmesi sonrasında yüzde 1,2'lik değer kazancıyla 100.300 seviyesinde dengelendi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 102.500 ve 105.000 dirençleri olacağını ifade etti. Dolar/TL'de 6 desteğinin altındaki kapanışların Türk lirasına ilgiyi artıracağını kaydeden analistler, 5,75 seviyesine kadar düşüşün ivme kazanabileceğini söyledi.

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