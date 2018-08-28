FİNANS

Borsa, 93.000 puanı aştı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,89 değer kazanarak 93.008,72 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,89 artışla 93.008,72 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.724,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,86 , holding endeksi de yüzde 1,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla yükselen yüzde 3,04 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 puanı aşarak 93.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dış ticaret dengesi ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini, olası düşüşlerde ise 90.000 puanın destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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